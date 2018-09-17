Сарри: «В течение двух лет Азар может стать лучшим в Европе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника Эдена Азара. В матче 5-го тура АПЛ против «Кардиффа» (4:1) бельгиец забил три гола.

«Он может стать лучшим игроком Европы в течение двух лет. Он будет прибавлять, проводя меньше времени вдали от своей цели.

Игра с «Кардиффом»? Результат идеальный, но мы можем играть лучше. Думаю, мы очень опасны впереди, но недостаточно надежны в обороне», – сказал Сарри.

«Челси» с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.