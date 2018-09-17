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    Сарри: «В течение двух лет Азар может стать лучшим в Европе»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника Эдена Азара. В матче 5-го тура АПЛ против «Кардиффа» (4:1) бельгиец забил три гола.

    «Он может стать лучшим игроком Европы в течение двух лет. Он будет прибавлять, проводя меньше времени вдали от своей цели.

    Игра с «Кардиффом»? Результат идеальный, но мы можем играть лучше. Думаю, мы очень опасны впереди, но недостаточно надежны в обороне», – сказал Сарри.

    «Челси» с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: Skysports

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    17.09.2018 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 сентября 2018, 06:02

      Из года в год говорят одно и то же, а он почему то не становится)

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