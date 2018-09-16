Аллегри: «Плевок Косты в соперника? Этого не должно происходить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал эпизод с удалением нападающего Дугласа Косты в матче 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Игрок плюнул в соперника во втором тайме и был удален.

«Может, его разозлило то, что на нем сфолили. Но это не важно, потому что этого не должно происходить. Мы не должны поддаваться на провокации.

Мы могли забить третий гол, но вместо этого начали играть по отдельности, пытались обвести всех. Это задело соперника, они плохо на это отреагировали. Потом вы получаете такие ситуации, как с Костой», – сказал Аллегри.

Дугласа Косту удалили за плевок в соперника