«К Васе больше ни разу не обращусь». У комментаторов Генича и Уткина случился конфликт

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о конфликте с Василием Уткиным.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но... Аудитория победила. «Волка ноги кормят» – в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», – написал Генич в твиттере.

При этом комментатор отказался публиковать детали конфликта: «Я же не буду выкладывать переписку из WhatsApp».