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  • «К Васе больше ни разу не обращусь». У комментаторов Генича и Уткина случился конфликт

«К Васе больше ни разу не обращусь». У комментаторов Генича и Уткина случился конфликт

16 сентября 2018, 10:27
40

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о конфликте с Василием Уткиным.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но... Аудитория победила. «Волка ноги кормят» – в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», – написал Генич в твиттере.

При этом комментатор отказался публиковать детали конфликта: «Я же не буду выкладывать переписку из WhatsApp».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (40)
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Chesn0k
1537083671
без деталей ничего понятно, зачем было вообще про это писать? типа, знайте, я тоже с уткиным поссорился?
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Cules2013
1537083778
Уткин, конечно, та ещё благоухающая кучка Г, но, в данном случае, кажется, что и сам Генич решил хайпануть на скандале. Вот всем обязательно было знать об этом?
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Рубик Докоян
1537084034
Без обид парни, но вы ни разу не комментаторы, а мне есть с кем сравнить за почти 60 лет просмотра спортивных телетрансляций и футбола в частности. Ваши личные обиды и взаимоотношения не стоит выносить в публичное пространство, а тем более на помойку интернета...
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тщмек 19
1537085111
повесть о том, как поссорились Василий Вячеславович с Константином Геничевичем
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МВС
1537085550
И не стремно же людям такой фигней заниматься..взрослые мужики в детский садик играют..
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!ce man
1537086757
Зачем тогда писать о конфликте если не могут причину сказать.пустая статья
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polt
1537088660
Вася жжет...
Ответить
Niko
1537088823
Уткин к сожалению стал сварливым, желтым упитанным поросёнком. Противно прям его высказывания видеть. А когда-то был интересным журналистом
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shinnik
1537088871
оба вы..хороши..( Акела должен быть только один.. Волки позорные слушают только хедлайнера.. Вы,уж там разберитесь...
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Театрал
1537089994
Два дебила- это сила
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