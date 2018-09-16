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    «К Васе больше ни разу не обращусь». У комментаторов Генича и Уткина случился конфликт

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о конфликте с Василием Уткиным.

    «Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но... Аудитория победила. «Волка ноги кормят» – в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», – написал Генич в твиттере.

    При этом комментатор отказался публиковать детали конфликта: «Я же не буду выкладывать переписку из WhatsApp».

    Источник: Twitter

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    16.09.2018 10:27
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:42

      Один из них комментирует ,второй уже нет.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 сентября 2018, 18:03

      Разные весовые категории, потому что!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 сентября 2018, 17:50

      вася победил !!!!!! … А где переходящий кубок и диплом?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 сентября 2018, 16:54

      https://youtu.be/M6OrueO9BFg

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 сентября 2018, 13:51

      Ребята прекратите конфликт, вы оба не идеальны, но чего то стоите, во всяком случае вы не банальны и не дураки. Если у вас остался разум, найдите примирение во благо ваших почитателей, ведь нас не так много.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 13:46

      Вроле бы мужики. Вышли бы лучше один на один, помахали бы руками и все в норме, а они превращают все в словесный понос и свое г...о вытаскивают на люди. Да ну их.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 сентября 2018, 13:22

      Вася как на ютуб перешел, совсем с ума сошел ради хайпа, сначала картавого не за что обосрал, теперь это.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 сентября 2018, 12:49

      Подробностей все равно не узнаем, но чтото кажется,что причина конфликта Утя Васькин...)))

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 сентября 2018, 12:43

      Клип видели: "Человек говно", о многом говорит))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 16 сентября 2018, 12:26

      Два дебила- это сила

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