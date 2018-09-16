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  • Зобнин: «Брат пересматривает мой «финт Зидана» и не может остановиться»

Зобнин: «Брат пересматривает мой «финт Зидана» и не может остановиться»

16 сентября 2018, 08:51
4

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после матчей за сборную России.

– Как чувствуете себя после матчей за сборную? В матче с чехами вы вышли на замену. Помогло ли это прервать бешеный ритм, в котором вы играли последнее время?

– Я привык играть в таком ритме, не жалуюсь. Играю в свое удовольствие. Считаю, что лучше играть столько матчей, чем получить травму, как у меня бывало, и пропустить почти полгода.

– После матча с чехами вам прислали много роликов с шикарным «финтом Зидана» в вашем исполнении?

– Много. Брат гордится этим финтом. Дня два назад написал СМС, что пересматривает и не может остановиться. Главное, что мяч забили. Я хотел ударить, но потом вспомнил, что мяч под левой ногой… А я ведь и правой-то не могу ударить. Решил пас отдать.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (4)
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Nerlinger
1537080038
Случайно получилось. Сам не понял как. Как у Хлестова пас на Панова в игре с французами. Дуракам прёт - дураки и залетают иногда!!!
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Axe111
1537087193
ЛОООООЛ
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Дима96
1537088255
Вы вот тут брызжете друг на друга кислотой. Армейцы на Спартак, Питер на Москву и наоборот, Динамо на Спартак... Грустно это всё. Грустно и глупо. Я вот болею за Зенит, но безумно рад, что у Романа получается вот так играть за сборную и за клуб. И радуюсь за других игроков и другие клубы, которые играют в Европе и когда они это делают это здорово. Это ХОРОШО, что так получается играть. Хорошо когда есть достойные игроки, достойные соперники. Интереснее же играть, и нам с вами со всеми интереснее смотреть. А вы грязью друг друга поливаете. Ещё и из одного города( про одну страну я уже вообще молчу). Противно, господа. Противно и глупо.
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