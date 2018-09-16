Зобнин: «Брат пересматривает мой «финт Зидана» и не может остановиться»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после матчей за сборную России.

– Как чувствуете себя после матчей за сборную? В матче с чехами вы вышли на замену. Помогло ли это прервать бешеный ритм, в котором вы играли последнее время?

– Я привык играть в таком ритме, не жалуюсь. Играю в свое удовольствие. Считаю, что лучше играть столько матчей, чем получить травму, как у меня бывало, и пропустить почти полгода.

– После матча с чехами вам прислали много роликов с шикарным «финтом Зидана» в вашем исполнении?

– Много. Брат гордится этим финтом. Дня два назад написал СМС, что пересматривает и не может остановиться. Главное, что мяч забили. Я хотел ударить, но потом вспомнил, что мяч под левой ногой… А я ведь и правой-то не могу ударить. Решил пас отдать.