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    Зобнин: «Брат пересматривает мой «финт Зидана» и не может остановиться»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после матчей за сборную России.

    – Как чувствуете себя после матчей за сборную? В матче с чехами вы вышли на замену. Помогло ли это прервать бешеный ритм, в котором вы играли последнее время?

    – Я привык играть в таком ритме, не жалуюсь. Играю в свое удовольствие. Считаю, что лучше играть столько матчей, чем получить травму, как у меня бывало, и пропустить почти полгода.

    – После матча с чехами вам прислали много роликов с шикарным «финтом Зидана» в вашем исполнении?

    – Много. Брат гордится этим финтом. Дня два назад написал СМС, что пересматривает и не может остановиться. Главное, что мяч забили. Я хотел ударить, но потом вспомнил, что мяч под левой ногой… А я ведь и правой-то не могу ударить. Решил пас отдать.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.09.2018 08:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Дима96 16 сентября 2018, 11:57

      Вы вот тут брызжете друг на друга кислотой. Армейцы на Спартак, Питер на Москву и наоборот, Динамо на Спартак...
      Грустно это всё. Грустно и глупо. Я вот болею за Зенит, но безумно рад, что у Романа получается вот так играть за сборную и за клуб. И радуюсь за других игроков и другие клубы, которые играют в Европе и когда они это делают это здорово.
      Это ХОРОШО, что так получается играть. Хорошо когда есть достойные игроки, достойные соперники. Интереснее же играть, и нам с вами со всеми интереснее смотреть. А вы грязью друг друга поливаете. Ещё и из одного города( про одну страну я уже вообще молчу).
      Противно, господа. Противно и глупо.

      6
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 16 сентября 2018, 11:39

      ЛОООООЛ

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 сентября 2018, 09:40

      Случайно получилось. Сам не понял как. Как у Хлестова пас на Панова в игре с французами. Дуракам прёт - дураки и залетают иногда!!!

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Nerlinger 16 сентября 2018, 10:32

      Ну да, а у умных то голы отменяют, то "торт", то матч с фарм клубом. Молодёжь только вот пока бестолковая - по 3-4 гола забивают в решённом заранее матче. Дозировать не научились.

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