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    Азар – о Жиру: «Возможно, это лучший в мире таранный форвард»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился эмоциями после матча 5-го тура АПЛ с «Кардиффом» (4:1).

    Бельгиец оформил в этой встрече хет-трик. Нападающий синих Оливье Жиру сделал две результативные передачи.

    «Всегда тяжело играть после перерыва на матчи сборных, но мы взяли три очка, и это самое важное. Мы могли сыграть лучше, но все равно забили четыре гола. Это хорошая игра.

    Жиру? Возможно, это лучший в мире таранный форвард. Когда он получает мяч, то способен придержать его, чтобы мы развили атаку», – заявил Азар.

    Источник: Skysports

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    16.09.2018 08:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 сентября 2018, 11:25

      На полном серьёзе: Суарес, Кавани, Дзюба.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12343

      DeStar > Cules2013 16 сентября 2018, 14:07

      да даже бензема)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 08:51

      Лучший в мире таранный форвард на данный момент - Дзюба!
      И это не шутка.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 09:23

      Ещё Федька может протаранить, правда только за рулём авто... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 09:49

      Этот "таран" другого плана, не футбольного к сожалению)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 09:53

      Так и я же об этом. Сейчас мало кто играет с чисто таранным форвардом и строя игру через него. Уже более разнообразят игру, используя все возможности футболистов группы атаки.

      2
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