Азар – о Жиру: «Возможно, это лучший в мире таранный форвард»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился эмоциями после матча 5-го тура АПЛ с «Кардиффом» (4:1).

Бельгиец оформил в этой встрече хет-трик. Нападающий синих Оливье Жиру сделал две результативные передачи.

«Всегда тяжело играть после перерыва на матчи сборных, но мы взяли три очка, и это самое важное. Мы могли сыграть лучше, но все равно забили четыре гола. Это хорошая игра.

Жиру? Возможно, это лучший в мире таранный форвард. Когда он получает мяч, то способен придержать его, чтобы мы развили атаку», – заявил Азар.