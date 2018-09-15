Гвардиола – после разгрома «Фулхэма»: «Мы могли забить пять, шесть, семь голов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0).

«Я уверяю вас, что «Фулхэм» останется в АПЛ. Они многое спросили с нас, потому что они хотят играть. Они преподнесут много сюрпризов. Поэтому я отдаю должное тому, что мы сделали.

Результат хороший, но мы могли забить пять, шесть, семь голов. Мы должны лучше реализовывать моменты, потому что наши соперники очень сильны, разница забитых и пропущенных мячей важна», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» с 13-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.