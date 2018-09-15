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    Гвардиола – после разгрома «Фулхэма»: «Мы могли забить пять, шесть, семь голов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0).

    «Я уверяю вас, что «Фулхэм» останется в АПЛ. Они многое спросили с нас, потому что они хотят играть. Они преподнесут много сюрпризов. Поэтому я отдаю должное тому, что мы сделали.

    Результат хороший, но мы могли забить пять, шесть, семь голов. Мы должны лучше реализовывать моменты, потому что наши соперники очень сильны, разница забитых и пропущенных мячей важна», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» с 13-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    15.09.2018 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 сентября 2018, 08:27

      В ЛЧ скучно не будет.

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