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    Моуринью: «Теперь у нас столько же очков, сколько у «Тоттенхэма» и «Арсенала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Очень важная победа. Теперь у нас то же количество очков, что у «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нас отделяют четыре и шесть очков от лидеров таблицы. Если бы мы не выиграли в этом матче, то, очевидно, дистанция была бы немного больше», – сказал Моуринью.

    «МЮ» с 9-ю очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице. На первом месте идет «Челси», на втором «Ливерпуль», у обеих команд по 15 очков.

    Источник: BBC

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    15.09.2018 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 сентября 2018, 22:51

      так то оно так, вот только 1-3 место уже заняты, будешь с тотенхемом и арсеналом за 4 бороться.

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