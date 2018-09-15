Моуринью: «Теперь у нас столько же очков, сколько у «Тоттенхэма» и «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Очень важная победа. Теперь у нас то же количество очков, что у «Тоттенхэма» и «Арсенала». Нас отделяют четыре и шесть очков от лидеров таблицы. Если бы мы не выиграли в этом матче, то, очевидно, дистанция была бы немного больше», – сказал Моуринью.

«МЮ» с 9-ю очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице. На первом месте идет «Челси», на втором «Ливерпуль», у обеих команд по 15 очков.