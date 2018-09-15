Покеттино – о поражении от «Ливерпуля»: «Я расслаблен и не переживаю»

это факт, после победы над МЮ, вы уже 2 игры расслаблены.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что разочарован поражением от «Ливерпуля» (1:2) в матче пятого тура АПЛ.
«Да, конечно. «Ливерпуль» были лучше. Мы боролись, и были близки. Разочарован результатом, но нужно продолжать работать и совершенствоваться.
Я расслаблен и не переживаю. Уверен в своих футболистах не на 100, а на 200 процентов», – сказал Покеттино.
По итогам пяти туров лондонцы набрали девять очков и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.