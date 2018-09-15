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    Покеттино – о поражении от «Ливерпуля»: «Я расслаблен и не переживаю»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что разочарован поражением от «Ливерпуля» (1:2) в матче пятого тура АПЛ.

    «Да, конечно. «Ливерпуль» были лучше. Мы боролись, и были близки. Разочарован результатом, но нужно продолжать работать и совершенствоваться.

    Я расслаблен и не переживаю. Уверен в своих футболистах не на 100, а на 200 процентов», – сказал Покеттино.

    По итогам пяти туров лондонцы набрали девять очков и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    15.09.2018 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 сентября 2018, 20:01

      это факт, после победы над МЮ, вы уже 2 игры расслаблены.

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