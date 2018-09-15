Гимнастки Аверины: «Мечтаем сфотографироваться со сборной России. Особенно с Дзюбой и Акинфеевым»

Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что очень переживали за сборную России во время чемпионата мира-2018. Сестры признались, что мечтают сфотографироваться с футболистами национальной команды, особенно с нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Игорем Акинфеевым.

«Во время чемпионат мира по футболу мы очень за вами следили, очень сильно переживали, поддерживали. Никогда так не переживали даже за себя, даже на соревнованиях.

Очень понравился нам матч с испанцами, с хорватами. И у нас есть такая мечта – сфоткаться и взять у вас автографы. Особенно с Дзюбой, с Акинфеевым. И со всей командой. И мы очень надеемся, что встретимся с вами в Новогорске», –сказали сестры Аверины.

Дина и Арина Аверины – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике во многих дисциплинах.