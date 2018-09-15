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  • Гимнастки Аверины: «Мечтаем сфотографироваться со сборной России. Особенно с Дзюбой и Акинфеевым»

Гимнастки Аверины: «Мечтаем сфотографироваться со сборной России. Особенно с Дзюбой и Акинфеевым»

15 сентября 2018, 16:16
8

Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что очень переживали за сборную России во время чемпионата мира-2018. Сестры признались, что мечтают сфотографироваться с футболистами национальной команды, особенно с нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Игорем Акинфеевым.

«Во время чемпионат мира по футболу мы очень за вами следили, очень сильно переживали, поддерживали. Никогда так не переживали даже за себя, даже на соревнованиях.

Очень понравился нам матч с испанцами, с хорватами. И у нас есть такая мечта – сфоткаться и взять у вас автографы. Особенно с Дзюбой, с Акинфеевым. И со всей командой. И мы очень надеемся, что встретимся с вами в Новогорске», –сказали сестры Аверины.

Дина и Арина Аверины – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике во многих дисциплинах.

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Публикация от text (@komandnaya)

Источник: Instagram
Россия Россия Акинфеев Игорь Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Cules2013
1537017659
а есть какие-то проблемы с этим? Тем более, что вы же сами известные спортсменки.
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андрей андреев
1537022633
Левая похожа на Алису из "Гостья из будущего".Прилетела у Дзюбы автограф взять)))
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GreyDM
1537028688
С Дзюбой опасно.Вон Маша Орзул интервью взяла, и всё, муж бросил сразу.)))
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seva81
1537029007
Хм...Чемпионки мира и Европы...Тогда это честь для сборной России с вами "сфоткаться" и взять автограф...
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zigbert
1537110138
С Дзюбой нет проблем - он всегда где то рядом.
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