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    Гимнастки Аверины: «Мечтаем сфотографироваться со сборной России. Особенно с Дзюбой и Акинфеевым»

    Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что очень переживали за сборную России во время чемпионата мира-2018. Сестры признались, что мечтают сфотографироваться с футболистами национальной команды, особенно с нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Игорем Акинфеевым.

    «Во время чемпионат мира по футболу мы очень за вами следили, очень сильно переживали, поддерживали. Никогда так не переживали даже за себя, даже на соревнованиях.

    Очень понравился нам матч с испанцами, с хорватами. И у нас есть такая мечта – сфоткаться и взять у вас автографы. Особенно с Дзюбой, с Акинфеевым. И со всей командой. И мы очень надеемся, что встретимся с вами в Новогорске», –сказали сестры Аверины.

    Дина и Арина Аверины – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике во многих дисциплинах.

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    Источник: Instagram

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    15.09.2018 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:02

      С Дзюбой нет проблем - он всегда где то рядом.

      2
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      Рейтинг: +74

      seva81 15 сентября 2018, 19:30

      Хм...Чемпионки мира и Европы...Тогда это честь для сборной России с вами "сфоткаться" и взять автограф...

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > seva81 16 сентября 2018, 03:42

      Абсолютно точно.

      0
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 15 сентября 2018, 19:24

      С Дзюбой опасно.Вон Маша Орзул интервью взяла, и всё, муж бросил сразу.)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 сентября 2018, 17:43

      Левая похожа на Алису из "Гостья из будущего".Прилетела у Дзюбы автограф взять)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > андрей андреев 15 сентября 2018, 18:58

      Наташа Гусева похожа только на себя, не омрачай мечты моего детства))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 15 сентября 2018, 20:52

      Дааааа Во всём мире "мечтают" о медсёстрах,а у нас о "девочке в школьной форме". Есть такое))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 сентября 2018, 16:20

      а есть какие-то проблемы с этим? Тем более, что вы же сами известные спортсменки.

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