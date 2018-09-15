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  • Канте: «ПСЖ» контактировал со мной, но я пообщался с руководством «Челси» и решил остаться»

Канте: «ПСЖ» контактировал со мной, но я пообщался с руководством «Челси» и решил остаться»

15 сентября 2018, 13:32
2

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заявил, что летом на него выходил «ПСЖ». По словам француза, он принял решение остаться в Лондоне после общения с руководством «Челси».

«После чемпионата мира я не спешил куда-либо уходить. Было несколько заинтересованных во мне клубов, но после разговора с «Челси» мне все стало ясно. Клуб рассчитывает на меня, и я чувствую себя хорошо. Было логичным шагом продолжить играть за «Челси».

Были некоторые контакты с «ПСЖ». Тем не менее после разговора с «Челси» я понял, что я счастлив и отлично себя чувствую там, где нахожусь. Я играю за «Челси», и для меня будет хорошо остаться в Лондоне», – сказал Канте.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в июле 2016 года. Нынешний контракт хавбека рассчитан 2021 года.

Источник: Tribalfootball
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1537016872
канте слабоват !
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zigbert
1537107878
Правильно сделал.
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