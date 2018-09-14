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    Геркус: «Смолов? Давайте не будем раздергивать команду»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

    – Смолов не убедил?

    – Давайте мы не будем раздергивать команду – кто убедил, кто не убедил. Пока результата нет. Футбол – это командная игра и работа тренера. И всех нас. Я себя не отделяю. Это наша общая неудача, мы ее вместе переживаем.

    – Тревожно перед гостевым матчем с «Галатасараем»?

    – Ехать в Турцию всегда тревожно. Причем любой команде мира. В то же время это большой праздник – играть в Лиге чемпионов. Мы готовимся, надеемся на лучшее.

    Игра группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет 19 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 23:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 сентября 2018, 17:30

      Ну вот Федя и на лавке...................... А ведь мог бы ещё поиграть...............

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 сентября 2018, 09:50

      Тяжёлый случай.Это надо умудриться-подойти к матчу ЛЧ в состоянии раздрая и смятения.В Локо надо разогнать всю компашку,густо присевшую на деньги клуба(народа).Назначить президентом Сёмина и пусть он руководит всем.Пусть принимает в клуб нужных ему людей,покупает и продаёт игроков.Толк будет.

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик > yorgenbarenz 15 сентября 2018, 13:52

      Да уж, а то Смоловых гендиректор накупит всяких для удовлетворения собственной гордыни, а тренер с ними е..мучайся.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 05:12

      Смолов пусть лучше в театральную студию идет, а то него в футболе толку не видать.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 00:10

      Смолов? А он что тоже играл, Что-то я его на поле не заметил.

      1
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 14 сентября 2018, 23:52

      Герпес очкует

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 23:46

      Геркус как всегда в загадках и интригах.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 23:42

      Сколько было понтов по трансферам, "Локо" лучше всех сработал, подписал 6-х игроков. Хеведес так ещё ни разу не появился, что он из себя сейчас представляет не ясно. Пока только Крыховяк смотрится и хорошо влился в командную игру.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 сентября 2018, 23:24

      Продолжай снимать видео про ковбоев и подкидывать Палычу ненужных нападающих. В этом году так Локомотиву ещё никто не гадил, как свой президент клуба.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Антибиотик 15 сентября 2018, 00:02

      Засланный казачок, из питерского болота.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > 15 сентября 2018, 09:40

      Главное, что ты мужик.

      1
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