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Геркус: «Смолов? Давайте не будем раздергивать команду»

14 сентября 2018, 23:13
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

– Смолов не убедил?

– Давайте мы не будем раздергивать команду – кто убедил, кто не убедил. Пока результата нет. Футбол – это командная игра и работа тренера. И всех нас. Я себя не отделяю. Это наша общая неудача, мы ее вместе переживаем.

– Тревожно перед гостевым матчем с «Галатасараем»?

– Ехать в Турцию всегда тревожно. Причем любой команде мира. В то же время это большой праздник – играть в Лиге чемпионов. Мы готовимся, надеемся на лучшее.

Игра группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет 19 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Геркус Илья
Комментарии (10)
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Антибиотик
1536956670
Продолжай снимать видео про ковбоев и подкидывать Палычу ненужных нападающих. В этом году так Локомотиву ещё никто не гадил, как свой президент клуба.
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Рубик Докоян
1536957722
Сколько было понтов по трансферам, "Локо" лучше всех сработал, подписал 6-х игроков. Хеведес так ещё ни разу не появился, что он из себя сейчас представляет не ясно. Пока только Крыховяк смотрится и хорошо влился в командную игру.
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DOCTOR PENALTY
1536957979
Геркус как всегда в загадках и интригах.
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Nik SM
1536958337
Герпес очкует
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prezent2017
1536959446
Смолов? А он что тоже играл, Что-то я его на поле не заметил.
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Фотон
1536977555
Смолов пусть лучше в театральную студию идет, а то него в футболе толку не видать.
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yorgenbarenz
1536994234
Тяжёлый случай.Это надо умудриться-подойти к матчу ЛЧ в состоянии раздрая и смятения.В Локо надо разогнать всю компашку,густо присевшую на деньги клуба(народа).Назначить президентом Сёмина и пусть он руководит всем.Пусть принимает в клуб нужных ему людей,покупает и продаёт игроков.Толк будет.
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