Геркус: «Смолов? Давайте не будем раздергивать команду»

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

– Смолов не убедил?

– Давайте мы не будем раздергивать команду – кто убедил, кто не убедил. Пока результата нет. Футбол – это командная игра и работа тренера. И всех нас. Я себя не отделяю. Это наша общая неудача, мы ее вместе переживаем.

– Тревожно перед гостевым матчем с «Галатасараем»?

– Ехать в Турцию всегда тревожно. Причем любой команде мира. В то же время это большой праздник – играть в Лиге чемпионов. Мы готовимся, надеемся на лучшее.

Игра группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет 19 сентября.