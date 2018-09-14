Кержаков: «Попросил Филимонова помочь в работе с вратарями в юношеской сборной»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов близок к назначению тренером в юношескую сборную страны.

«Я попросил его помочь мне в работе с вратарями. Александр Владимирович взял время на раздумье. Судя по всему, надо было уладить какие-то формальности в «Долгопрудном».

Сейчас он может совмещать работу в клубе и сборной», – рассказал старший тренер юношеской сборной России (U-17) Александр Кержаков.

В мае этого года 44-летний Филимонов завершил карьеру футболиста.