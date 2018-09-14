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    Кержаков: «Попросил Филимонова помочь в работе с вратарями в юношеской сборной»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов близок к назначению тренером в юношескую сборную страны.

    «Я попросил его помочь мне в работе с вратарями. Александр Владимирович взял время на раздумье. Судя по всему, надо было уладить какие-то формальности в «Долгопрудном».

    Сейчас он может совмещать работу в клубе и сборной», – рассказал старший тренер юношеской сборной России (U-17) Александр Кержаков.

    В мае этого года 44-летний Филимонов завершил карьеру футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 14 сентября 2018, 14:52

      Уж кто-кто, а Филимонов может рассказать молодёжи о цене всего одной ошибки.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 11:38

      Посмотрим что из этого выйдет? Удачи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 10:30

      За кого, где и в какой футбол только Фил не играл. Опыта игрового ему не занимать. Как тренеры он и Керж начинающие, пусть учат и помогают пацанам входить в большой футбол.

      4
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 11:03

      Он даже чемпионом мира по футболу стал, пусть и по пляжному!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Alex ostrov 14 сентября 2018, 15:21

      Я в курсе. Почему даже, если смотришь пляжный футбол, футзал, то там не так просто играть, особенно воротнику в пляжном футболе. А мы там в топах уже много лет.

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