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    Amazon выпустит сериал о Марадоне

    Крупнейшая торговая интернет-площадка Amazon снимет сериал о легендарном нападающем «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоне.

    Кастинг для сериала уже стартовал. Скоро он будет доступен Amazon Prime Video.

    Играть Марадону в ключевые моменты его футбольной карьеры и личной жизни доверят Назарено Касеро, Хуану Паломино и Николасу Гольдшмидту.

    В настоящее время 57-летний аргентинец занимает должность технического директора в мексиканском клубе «Дорадос» и входит в администрацию «Динамо-Брест».

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 13:07

      Для такого игрока с яркой жизнью ,сериал необходим.

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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 14:57

      посмотрим, будет интересно, я думаю.

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