Amazon выпустит сериал о Марадоне

Крупнейшая торговая интернет-площадка Amazon снимет сериал о легендарном нападающем «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоне.

Кастинг для сериала уже стартовал. Скоро он будет доступен Amazon Prime Video.

Играть Марадону в ключевые моменты его футбольной карьеры и личной жизни доверят Назарено Касеро, Хуану Паломино и Николасу Гольдшмидту.

В настоящее время 57-летний аргентинец занимает должность технического директора в мексиканском клубе «Дорадос» и входит в администрацию «Динамо-Брест».