Amazon выпустит сериал о Марадоне

Крупнейшая торговая интернет-площадка Amazon снимет сериал о легендарном нападающем «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоне.
Кастинг для сериала уже стартовал. Скоро он будет доступен Amazon Prime Video.
Играть Марадону в ключевые моменты его футбольной карьеры и личной жизни доверят Назарено Касеро, Хуану Паломино и Николасу Гольдшмидту.
В настоящее время 57-летний аргентинец занимает должность технического директора в мексиканском клубе «Дорадос» и входит в администрацию «Динамо-Брест».
Источник: Football Italia