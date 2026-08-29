Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Что касается пенальти в ворота «Факела», то смотреть надо на контакт в коленях. Именно он происходит в первую очередь – игрок «Факела» попадает коленом в колено Кондакова. Да, дальше уже идeт удар от игрока «Зенита», но сначала ему попали в колено, поэтому решение назначить пенальти – верное», – сказал Федотов.