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  • Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

29 августа, 17:39
19

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Что касается пенальти в ворота «Факела», то смотреть надо на контакт в коленях. Именно он происходит в первую очередь – игрок «Факела» попадает коленом в колено Кондакова. Да, дальше уже идeт удар от игрока «Зенита», но сначала ему попали в колено, поэтому решение назначить пенальти – верное», – сказал Федотов.

  • «Зенит» защищает титул.
  • Сейчас команда отстает от первого места на три очка.
  • В следующем туре петербуржцы сыграют с ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Федотов Игорь
Комментарии (19)
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Semenycch
1788014787
Федотов абсолютно прав! Свиноферма, где поросячий визг? Кстати, Ловчев подтвердил, что это пенальти!
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anatolich72
1788015460
Федотов не двуликий, а одноликий анус и топит этот анус только за зенит
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FWSPM
1788015575
помойные пенальтисты в своем репертуаре. какое же позорище.
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Интерес
1788015842
Федотов бегал полчаса вокруг колена, он путал постоянно,чьё оно, но проходимца качество нетленно, и не подводит Игоря давно.
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Alexander.saf
1788017061
Против Лёлика не попрёшь
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RUSARM
1788018237
Продажный Федот, давно живет на газпромовские бабки, так что, ни чего удивительного... Выдумает все, что бы оправдать ЗПРФ...
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Иван Петров 1986
1788020554
Нужно смотреть на контакт в коленях, а может лучше смотреть на продажность наших судеек.
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subbotaspartak
1788022393
...смотреть надо на контакт в коленях, локотках, подмышками...
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Play
1788023417
Федотов давно насасывает на какую-то должность. Вспомните ещё пару лет назад, он сплошь критиковал все спорные решения судей, а теперь абсолютно все защищает. Как там можно сочинить, что "игрок «Факела» попадает коленом в колено Кондакова", если есть отличный повтор из-за ворот, где видно, что игрок Факела первый на мяче, уже подставляет левую ногу для приёма и в неё втыкается Кондаков. Это чисто зенитовский пенальти, где-то зацепиться за газон или защитника и красиво упасть. Но там другого и не стоит ожидать с такой игрой, когда Зенит начинает буксовать, люди в чёрном всегда подтолкнут.
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_Sasha_
1788025349
Фуфел зпрф...
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