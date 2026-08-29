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Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»

29 августа, 16:43

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что сейчас в составе «Краснодара» нет игрока, способного заменить травмированного Никиту Кривцова.

«Уткин – это не замена ему, совершенно точно. Хотя в таком матче, именно с «Ростовом» у себя дома он может помочь и со стандарта забить, и голевую передачу отдать. Уткин – не замена Кривцову в матчах с фаворитами.

С другой стороны, это возможность Мусаеву попробовать различные варианты на разные форс-мажорные обстоятельства. Чтобы потом голову не ломать.

Ему нужно иметь в голове такие варианты, а возможностей с такой скамейкой там достаточно», – сказал Бубнов.

  • 24-летний Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
  • Он выбыл на несколько месяцев из-за разрыва сухожилия.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уткин Даниил Кривцов Никита Бубнов Александр
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