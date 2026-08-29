Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что сейчас в составе «Краснодара» нет игрока, способного заменить травмированного Никиту Кривцова.
«Уткин – это не замена ему, совершенно точно. Хотя в таком матче, именно с «Ростовом» у себя дома он может помочь и со стандарта забить, и голевую передачу отдать. Уткин – не замена Кривцову в матчах с фаворитами.
С другой стороны, это возможность Мусаеву попробовать различные варианты на разные форс-мажорные обстоятельства. Чтобы потом голову не ломать.
Ему нужно иметь в голове такие варианты, а возможностей с такой скамейкой там достаточно», – сказал Бубнов.
- 24-летний Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Он выбыл на несколько месяцев из-за разрыва сухожилия.
Источник: «Коммент.Шоу»