Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что сейчас в составе «Краснодара» нет игрока, способного заменить травмированного Никиту Кривцова.

«Уткин – это не замена ему, совершенно точно. Хотя в таком матче, именно с «Ростовом» у себя дома он может помочь и со стандарта забить, и голевую передачу отдать. Уткин – не замена Кривцову в матчах с фаворитами.

С другой стороны, это возможность Мусаеву попробовать различные варианты на разные форс-мажорные обстоятельства. Чтобы потом голову не ломать.

Ему нужно иметь в голове такие варианты, а возможностей с такой скамейкой там достаточно», – сказал Бубнов.