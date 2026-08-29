РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте

«Зенит» с большим трудом набрал три очка в Воронеже.
В матче шестого тура РПЛ петербуржцы не могли забить на выезде «Факелу» до 92-й минуты.
В итоге победным стал гол Александра Соболева с пенальти.
Незадолго до этого красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев.
«Зенит» остался на четвертом месте в чемпионате, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до трех баллов.
«Факел» с двумя очками в шести турах идет последним в таблице РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Факел - Зенит - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - А. Соболев, 90+2 (с пенальти).
Удаления: нет - И. Дивеев, 85.
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Факел
Зенит
Даниил Фролкин
0%
Ильнур Альшин
0%
Юрий Журавлев
0%
Николай Гиоргобиани
0%
Альберт Габараев
0%
Дарко Тодорович
0%
Алексей Сутормин
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Матвей Бардачев
0%
Бутта Магомедов
0%
Аксель Гнапи
0%
Антон Ковалев
0%
Максим Турищев
0%
Игорь Юрганов
0%
Абдулла Багамаев
0%
Вячеслав Якимов
0%
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Денис Адамов
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Нуралы Алип
0%
Роман Вега
0%
Игорь Дивеев
0%
Густаво Мантуан
0%
Фелипе Аугусто
0%
Вильмар Барриос
0%
Даниил Кондаков
0%
Джон Джон
0%
Луис Энрике
0%
Артем Карпукас
0%
Вячеслав Караваев
0%
Кевин Андраде
0%
Нино
0%
Александр Ерохин
0%
Александр Соболев
0%
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Источник: «Бомбардир»