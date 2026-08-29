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  • РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте

РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте

29 августа, 16:58
188

«Зенит» с большим трудом набрал три очка в Воронеже.

В матче шестого тура РПЛ петербуржцы не могли забить на выезде «Факелу» до 92-й минуты.

В итоге победным стал гол Александра Соболева с пенальти.

Незадолго до этого красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев.

«Зенит» остался на четвертом месте в чемпионате, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до трех баллов.

«Факел» с двумя очками в шести турах идет последним в таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Факел - Зенит - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - А. Соболев, 90+2 (с пенальти).
Удаления: нет - И. Дивеев, 85.
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Факел
Зенит
Даниил Фролкин
0%
Ильнур Альшин
0%
Юрий Журавлев
0%
Николай Гиоргобиани
0%
Альберт Габараев
0%
Дарко Тодорович
0%
Алексей Сутормин
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Матвей Бардачев
0%
Бутта Магомедов
0%
Аксель Гнапи
0%
Антон Ковалев
0%
Максим Турищев
0%
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Абдулла Багамаев
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Игорь Дивеев
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Густаво Мантуан
0%
Фелипе Аугусто
0%
Вильмар Барриос
0%
Даниил Кондаков
0%
Джон Джон
0%
Луис Энрике
0%
Артем Карпукас
0%
Вячеслав Караваев
0%
Кевин Андраде
0%
Нино
0%
Александр Ерохин
0%
Александр Соболев
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Комментарии (188)
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almanev
1788012002
Вот это позор так позор, ё-моё, я такого в жизни не видел
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almanev
1788012047
Болельщики зенита, это пенальти?
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anatolich72
1788012086
Позор, при таком же контакте с Литвиновым судья даже штрафного не дал, здесь же выдумали пенальти. Зенит позор российского футбола!!!!
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timon2401
1788012116
Начали побеждать)))) Правда, опять с пенальти, но это уже привычно.
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Alexander.saf
1788012204
ЗПРФ, позорники👎️
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Дубина
1788012243
Позорники болотные - бабы! Нельзя к блохам прикасаться! ЗПРФ!
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balam
1788012262
фуууу...ЗПРФ. все это видели?судейский беспредел в пользу убогих,на 92 минуте
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САДЫЧОК
1788012303
Миллер Позорище! Пенальти конечно не было- а наоборот нарушение в другую сторону. Миллер вместо того, чтобы назначить нормального тренера делает ставку на судей, которые совершают футбольное преступление! И судья в поле и на ВАРе, которые даже не позвали на просмотр! 2. Дивеев в каждом матче привозит- сегодня красную карточку. 3. Соболев полный отстой еще что то после отстойного пенальти махал руками. Нужно по большому счету печатать турнирную таблицу без Зенита, потому что они придумают ему если не по очкам - то от минусуют очки у других команд!
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oyabun
1788012338
Увы, ничего не меняется в нашем футболе. Судье передали в конце игры, что надо срочно помочь болотным вытащить очередной их провальный матч и судья подсуетился, поставил в пользу Зенита очередной левый пенальти. Со всех повторов было видно, что это Кондаков нарушил на игроке Факела, а не наоборот. Очередной ЗПРФ!
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boris63
1788012536
Ну сколько можно, позорная Зинка без липовых пенальти не может. Паскудный судья должен быть наказан, там пенальти и рядом не было. Одно слово ЗПРФ.
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