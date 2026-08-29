РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте

«Зенит» с большим трудом набрал три очка в Воронеже.

В матче шестого тура РПЛ петербуржцы не могли забить на выезде «Факелу» до 92-й минуты.

В итоге победным стал гол Александра Соболева с пенальти.

Незадолго до этого красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев.

«Зенит» остался на четвертом месте в чемпионате, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до трех баллов.

«Факел» с двумя очками в шести турах идет последним в таблице РПЛ.