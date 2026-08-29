Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев получил прямую красную карточку в гостевом матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Эпизод произошел на 85-й минуте. Дивеев ударил в грудь соперника и получил карточку.

Встреча проходила на стадионе «Факел» в Воронеже, главным арбитром назначен Антон Фролов.