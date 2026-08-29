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Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА

29 августа, 17:24
19

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев получил прямую красную карточку в гостевом матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Эпизод произошел на 85-й минуте. Дивеев ударил в грудь соперника и получил карточку.

Встреча проходила на стадионе «Факел» в Воронеже, главным арбитром назначен Антон Фролов.

  • В следующем туре «Факел» сыграет с «Ростовом» 5 сентября, а команда Сергея Семака, главного тренера «Зенита», встретится с ЦСКА в тот же день.
  • Дивеев пропустит встречу из-за дисквалификации.
  • Игорь раньше выступал за ЦСКА.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (19)
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boris63
1788013956
Специально удалился.
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Мага 13
1788014039
а может он специально удалился чтоб с бывшим клубом не играть..? 🤔
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subbotaspartak
1788014628
Когда тренер нервничает, игроки психуют... А может ему просто по х...
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Semenycch
1788014903
Дивеев абсолютно прав! Игрок Факела играл грубо, по хамски, за что и получил! Рефери вообще не замечал грубости Факела!
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andr2112
1788015210
Посмотрел бы я на судью, что бы он сделал, когда с него снимали бы трусы 😉!
Ответить
docndoc
1788015474
Да что-то нэрвные все стали... То Глушенков, теперь Дивеев. Снимите с команды порчу..)))
Ответить
ОК, Зенит!
1788015559
Грязный прием? Пипец журналюга нассал себе в стакан. Судейка лох педальный. Свистеть надо было гораздо раньше, на факелисте.
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Император Бомжей
1788016056
• 18 марта: «Зенит» забивает победный гол с пенальти, который назначили за то, что футболист «Зенита» Кондаков сам ударился об ногу соперника – из «Динамо» Мхч. Позже ЭСК РФС признала назначение пенальти ошибкой • 29 августа: «Зенит» забивает победный гол с пенальти, который назначили за то, что футболист «Зенита» Кондаков сам ударился об ногу соперника – из «Факела» С начала прошлого сезона «Зенит» пробил 16 пенальти в РПЛ – больше, чем кто-либо: у ближайшего преследователя по этому показателю на 6 пенальти меньше, чем у петербуржцев
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Cleaner
1788016589
Грязный Гарри!...)
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svan61
1788018135
не ударил, а инстинктивно оттолкнул нагло хватавшего его за причинное... Мог просто в морду дать, результат был бы тот же, но более правильный.
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