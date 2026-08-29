Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.

11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.

«Зенит» отстает от первого места на три очка.

– Считаю, что результат закономерный. Мы больше создали, но нужно быть более голодными в реализации моментов. Поле довольно сложное, несколько раз необязательно теряли мяч в первом тайме и это приводило к опасным атакам соперника.

– Соперник вас удивил, пытаясь играть в высокий прессинг с первых минут?

– Да нет, я не видел высокого прессинга. Команда всегда сражается до последней минуты на своем поле, старается использовать стандарты и ошибки соперника. Команда дисциплинированная, ребята пашут от свистка до свистка, думаю, любой команде будет здесь тяжело.