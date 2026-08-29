Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится 29 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Джикия, Монтес, Сильянов, Бабкин, Годяев, Еремеев, Пиняев, Раков, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо»: Расулов, Осипенко, Дэвид, Рубенс, Касерес, Глебов, Миранчук, Артур, Бителло, Гладышев, Сергеев.

Главный тренер: Сандро Шварц

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