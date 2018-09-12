Льориса оштрафовали на 50 тысяч и лишили прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде

Вестминстерский магистратский суд вынес наказание голкиперу «Тоттенхэма» Уго Льорису за вождение в нетрезвом виде.

Футболиста оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов и лишили водительских прав на 20 месяцев.

Ночью 24 августа француза остановила полиция, когда он ехал на своем автомобиле «Порше Панамера» по Глочестер-Плейс (район Мэрилбон). Н суде 31-летний вратарь признал, что более чем в два раза превысил допустимую норму алкоголя.

Льорис – чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции.