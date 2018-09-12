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    Льориса оштрафовали на 50 тысяч и лишили прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде

    Вестминстерский магистратский суд вынес наказание голкиперу «Тоттенхэма» Уго Льорису за вождение в нетрезвом виде.

    Футболиста оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов и лишили водительских прав на 20 месяцев.

    Ночью 24 августа француза остановила полиция, когда он ехал на своем автомобиле «Порше Панамера» по Глочестер-Плейс (район Мэрилбон). Н суде 31-летний вратарь признал, что более чем в два раза превысил допустимую норму алкоголя.

    Льорис – чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции.

    Источник: Skysports

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    12.09.2018 13:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:54

      20 месяцев за лихачество. Может все это и к лучшему ,теперь надо полностью переключится на футбол.

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 13 сентября 2018, 09:37

      Странный штраф..
      Там все, кто попадется пьяным за рулем платят такие деньги?

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 13 сентября 2018, 09:25

      Чемпионам можно все!
      Вот только за удовольствие надо платить!

      2
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      Рейтинг: +310

      vek410 12 сентября 2018, 14:53

      В Европе перед законом все равны. А со Смоловым, кстати, чем все закончилось?

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > vek410 13 сентября 2018, 09:31

      А что ,собственно,с Феодосием ?
      Да все ОК,
      Щас наиграет на новый лимузин,через год все забудется,
      сменит фамилию и можно опять ......буль-буль и бах-бах,
      такие вот предположения....
      ps Рожденный пить-рулить играть не бросит.))))
      Врядли какой нибудь легкоатлет ,волейболист позволит баблом так шаркать,как это делают в футболе(((

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