Защитник «Спартака» Рассказов: «Джеррардом уже меня не удивить»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего участия команды в групповом этапе Лиги Европы.

– Скоро «Спартак» ждет старт в Лиге Европы. Как настраиваетесь на этот турнир?

– Конечно, наша первостепенная задача – выйти из группы в весеннюю часть турнира. Каждый матч будет очень важен. Нас ждут весьма непростые соперники: «Рапид», «Вильярреал», «Рейнджерс». Будем биться.

– Возможно, присутствию какой-то из команд в вашей группе вы обрадовались особенно? Например, встрече с «Рейнджерс», который возглавляет легендарный Стивен Джерарда и возможности сыграть на переполненном стадионе в Глазго?

– Да, об атмосфере в Шотландии я наслышан, правда, сам ни разу не видел этого. Поэтому, конечно, было бы очень приятно сыграть там. А что касается Джерарда, то он приезжал к нам в качестве тренера молодежной команды «Ливерпуля», когда я играл за академию. Так что этим уже меня не удивить (смеется).