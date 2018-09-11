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    Защитник «Спартака» Рассказов: «Джеррардом уже меня не удивить»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего участия команды в групповом этапе Лиги Европы.

    – Скоро «Спартак» ждет старт в Лиге Европы. Как настраиваетесь на этот турнир?

    – Конечно, наша первостепенная задача – выйти из группы в весеннюю часть турнира. Каждый матч будет очень важен. Нас ждут весьма непростые соперники: «Рапид», «Вильярреал», «Рейнджерс». Будем биться.

    – Возможно, присутствию какой-то из команд в вашей группе вы обрадовались особенно? Например, встрече с «Рейнджерс», который возглавляет легендарный Стивен Джерарда и возможности сыграть на переполненном стадионе в Глазго?

    – Да, об атмосфере в Шотландии я наслышан, правда, сам ни разу не видел этого. Поэтому, конечно, было бы очень приятно сыграть там. А что касается Джерарда, то он приезжал к нам в качестве тренера молодежной команды «Ливерпуля», когда я играл за академию. Так что этим уже меня не удивить (смеется).

    Источник: Известия

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    11.09.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:45

      Правильно ,робеть перед авторитетами не стоит.

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