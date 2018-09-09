В Мадагаскаре в результате давки перед стадионом погиб один человек. 37 получили ранения

Накануне матча второго тура квалификации к Кубку африканских наций между сборными Мадагаскара и Сенегала (2:2) произошла трагедия.
Как сообщает Sputnik International, по последним данным в результате давки перед стадионом в столице Мадагаскара Антананариву погиб один человек. Еще 37 доставлены в больницу с повреждениями различной степени.
По словам очевидцев, уже с раннего утра за пределами арены «Махамасина» начали собираться тысячи фанатов, желающих попасть на игру.
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Источник: Бомбардир.ру