В Мадагаскаре в результате давки перед стадионом погиб один человек. 37 получили ранения

Накануне матча второго тура квалификации к Кубку африканских наций между сборными Мадагаскара и Сенегала (2:2) произошла трагедия.

Как сообщает Sputnik International, по последним данным в результате давки перед стадионом в столице Мадагаскара Антананариву погиб один человек. Еще 37 доставлены в больницу с повреждениями различной степени.

По словам очевидцев, уже с раннего утра за пределами арены «Махамасина» начали собираться тысячи фанатов, желающих попасть на игру.