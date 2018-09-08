Гомес, Шоу, Кейн – в составе Англии на матч с Испанией; Алонсо, Сауль, Родриго сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги А Лиги наций между сборными Англии и Испании.

Англия: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу, Хендерсон, Лингард, Алли, Рашфорд, Кейн.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо, Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара, Иско, Аспас, Родриго.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Уэмбли», которая начнется в 21:45 по Москве.

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