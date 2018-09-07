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    Ригони: «С огромным желанием буду играть за «Зенит», если вернусь»

    Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий «Зениту», опроверг приписываемые ему слова, что он не хочет возвращаться в нашу страну. Аргентинец готов вновь играть в России.

    «Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне всe, что могли.

    Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушeл в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», – сказал игрок.

    Ригони пришел в «Зенит» летом 2017 года и провел в РПЛ 18 матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2018 19:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 14:07

      Опроверг все слухи.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 сентября 2018, 02:25

      Не надо относится серьёзно к дежурным фразам, которые говорят футболисты это часть игры, часть шоу. Порой даже агенты не знают истинного мнения игроков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 7 сентября 2018, 21:10

      Ненене... Как говорится:"Вмэр Максим, та и хер с им"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 сентября 2018, 20:37

      Для того, чтобы не перевирали слова, их нужно поменьше говорить, а побольше доказывать игрой свое желание играть в футбол в Италии, России, Испании, Англии и даже в Барбадосе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 сентября 2018, 20:33

      А как быть с этим? Сказано в 13:15, напечатано в Чемпионат.ком - "«Всё будет обсуждаться в конце сезона. Решим, что будем делать дальше. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию. Английская Премьер-лига — лучший чемпионат в мире сразу после Серии А. Я бы хотел остаться в „Аталанте“ или перейти в другой европейский клуб», — приводит слова Ригони Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 20:17

      Играй, сынок, там и набирайся игровой практики и футбольного мастерства. И не отвлекайся на писарчуков больных "желтухой." Здесь тоже распространителей этой заразы хватает. Привыкли со школьной скамьи всё переписывать не думая...

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 сентября 2018, 20:14

      Продажная шкура. Бабла захотел, а игру не тянет

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