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  • Ригони: «С огромным желанием буду играть за «Зенит», если вернусь»

Ригони: «С огромным желанием буду играть за «Зенит», если вернусь»

7 сентября 2018, 19:33
8

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий «Зениту», опроверг приписываемые ему слова, что он не хочет возвращаться в нашу страну. Аргентинец готов вновь играть в России.

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне всe, что могли.

Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушeл в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», – сказал игрок.

Ригони пришел в «Зенит» летом 2017 года и провел в РПЛ 18 матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (8)
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swot1205
1536340484
Продажная шкура. Бабла захотел, а игру не тянет
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Рубик Докоян
1536340679
Играй, сынок, там и набирайся игровой практики и футбольного мастерства. И не отвлекайся на писарчуков больных "желтухой." Здесь тоже распространителей этой заразы хватает. Привыкли со школьной скамьи всё переписывать не думая...
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+50/-50
1536341637
А как быть с этим? Сказано в 13:15, напечатано в Чемпионат.ком - "«Всё будет обсуждаться в конце сезона. Решим, что будем делать дальше. Могу сказать лишь одно: я бы не хотел возвращаться в Россию. Английская Премьер-лига — лучший чемпионат в мире сразу после Серии А. Я бы хотел остаться в „Аталанте“ или перейти в другой европейский клуб», — приводит слова Ригони Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. ?????????????????????????????????????????????????????????
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baden69
1536341848
Для того, чтобы не перевирали слова, их нужно поменьше говорить, а побольше доказывать игрой свое желание играть в футбол в Италии, России, Испании, Англии и даже в Барбадосе...
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VVM1964
1536342214
" Мое слово - хочу дам , хочу заберу обратно " )))
Ответить
Йохн Год
1536343859
Ненене... Как говорится:"Вмэр Максим, та и хер с им"
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woyser
1536362703
Не надо относится серьёзно к дежурным фразам, которые говорят футболисты это часть игры, часть шоу. Порой даже агенты не знают истинного мнения игроков.
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zigbert
1536404831
Опроверг все слухи.
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