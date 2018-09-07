Ригони: «С огромным желанием буду играть за «Зенит», если вернусь»

Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий «Зениту», опроверг приписываемые ему слова, что он не хочет возвращаться в нашу страну. Аргентинец готов вновь играть в России.

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне всe, что могли.

Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушeл в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», – сказал игрок.

Ригони пришел в «Зенит» летом 2017 года и провел в РПЛ 18 матчей.