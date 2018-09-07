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Газзаев: «Результат в матчах Лиги наций не так важен»

7 сентября 2018, 13:50
9

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о Лиге наций.

Сегодня россияне проведут первый матч на турнире против команды Турции.

«Такие матчи, как Лига наций, – хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен», – сказал Газзаев.

Извините, но Лига наций − хрень

Источник: Чемпионат.ком
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Чермындыр
1536318904
Ну дол...б же. Представляется возможность получить путевку на Евро не играя с грандами в одной группе, а он говорит результат не важен
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acer2003
1536319650
Подготовка к проигрышу? (((
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трениришко
1536322031
тогда и играть не зачем
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mamont14
1536324042
Важен результат, после подлизывания попы.
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Yev
1536331208
По моему, УЕФА сделала ошибку создав этот турнир: пока были товарищеские матчи тренеры могли спокойно без прессинга и нервозности наигрывать новые взаимодействия и модели игры. А теперь всё, турнир - необходим результат, началось, подсчитывание очков, группы. Зря
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FaTeK1945ru
1536337041
... "молодец" подстелил соломку!!!
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alex1951
1536340442
Ты чё гонишь Газ? И это говорит депутат и футболист? Да тебя гнать ,гнать и гнать после таких высказываний... Зажрался на народных харчах,высоко сидишь ,больно падать будешь!Во прыщ!
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zigbert
1536400041
Сказать что результат не так важен ,нельзя.
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