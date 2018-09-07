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    Газзаев: «Результат в матчах Лиги наций не так важен»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о Лиге наций.

    Сегодня россияне проведут первый матч на турнире против команды Турции.

    «Такие матчи, как Лига наций, – хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

    Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен», – сказал Газзаев.

    Извините, но Лига наций − хрень

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2018 13:50
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 12:47

      Сказать что результат не так важен ,нельзя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11478

      alex1951 7 сентября 2018, 20:14

      Ты чё гонишь Газ?
      И это говорит депутат и футболист?
      Да тебя гнать ,гнать и гнать после таких высказываний...
      Зажрался на народных харчах,высоко сидишь ,больно падать будешь!Во прыщ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 сентября 2018, 19:17

      ... "молодец" подстелил соломку!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 сентября 2018, 17:40

      По моему, УЕФА сделала ошибку создав этот турнир: пока были товарищеские матчи тренеры могли спокойно без прессинга и нервозности наигрывать новые взаимодействия и модели игры. А теперь всё, турнир - необходим результат, началось, подсчитывание очков, группы. Зря

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      mamont14 7 сентября 2018, 15:40

      Важен результат, после подлизывания попы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 7 сентября 2018, 15:07

      тогда и играть не зачем

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 сентября 2018, 14:27

      Подготовка к проигрышу? (((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > acer2003 7 сентября 2018, 19:03

      ...и защита тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 7 сентября 2018, 14:15

      Ну дол...б же. Представляется возможность получить путевку на Евро не играя с грандами в одной группе, а он говорит результат не важен

      4
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