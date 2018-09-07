Газзаев: «Результат в матчах Лиги наций не так важен»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о Лиге наций.

Сегодня россияне проведут первый матч на турнире против команды Турции.

«Такие матчи, как Лига наций, – хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен», – сказал Газзаев.

Извините, но Лига наций − хрень