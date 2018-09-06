Погба обсудил с Моуринью свое будущее. Француз останется в «Манчестер Юнайтед» до лета

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не покинет клуб до окончания текущего сезона.

У 25-летнего футболиста по-прежнему конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но он собирается остаться на «Олд Траффорд» как минимум до следующего лета.

В прошедшее трансферное окно агент француза Мино Райола пытался добиться от «Юнайтед» продажи хавбека, а предпочтительным местом назначения считалась «Барселона».

Тем не менее руководство манкунианцев не одобрило уход Погба, несмотря на явные напряженные отношения между игроком и тренером.

Погба провел переговоры с Моуринью по поводу своего затруднительного положения. В ходе беседы специалист пояснил полузащитнику, что все разговоры о его будущем не будут вестись, по крайней мере, до следующего июня. Француз принял эту позицию.