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  • Погба обсудил с Моуринью свое будущее. Француз останется в «Манчестер Юнайтед» до лета

Погба обсудил с Моуринью свое будущее. Француз останется в «Манчестер Юнайтед» до лета

6 сентября 2018, 13:13
7

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не покинет клуб до окончания текущего сезона.

У 25-летнего футболиста по-прежнему конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но он собирается остаться на «Олд Траффорд» как минимум до следующего лета.

В прошедшее трансферное окно агент француза Мино Райола пытался добиться от «Юнайтед» продажи хавбека, а предпочтительным местом назначения считалась «Барселона».

Тем не менее руководство манкунианцев не одобрило уход Погба, несмотря на явные напряженные отношения между игроком и тренером.

Погба провел переговоры с Моуринью по поводу своего затруднительного положения. В ходе беседы специалист пояснил полузащитнику, что все разговоры о его будущем не будут вестись, по крайней мере, до следующего июня. Француз принял эту позицию.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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DIDI 23
1536229913
Погба обсудил с Моуринью свое будущее. - Хотел поговорить о твоём будущим. - А причём тут моё будущее? - Если проиграем, не будет у тебя будущего...
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xsdm
1536232930
А какое у него затруднительное положение?? Выходит в старте, капитан команды.... купили м р а з ь со звездной болезнью, которая по сути из себя ничего не представляет. Рой Кин поставил бы этого ноющего молокососа на место
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mutabor0992
1536232953
Мауру о своем будущем думать нужно...
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olegbrankov
1536239516
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx
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zigbert
1536242899
Будущее Моуринью тоже не совсем ясно.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1536275757
Пусть валят оба. И не надо ждать лета.
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