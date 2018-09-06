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    Погба обсудил с Моуринью свое будущее. Француз останется в «Манчестер Юнайтед» до лета

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не покинет клуб до окончания текущего сезона.

    У 25-летнего футболиста по-прежнему конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, но он собирается остаться на «Олд Траффорд» как минимум до следующего лета.

    В прошедшее трансферное окно агент француза Мино Райола пытался добиться от «Юнайтед» продажи хавбека, а предпочтительным местом назначения считалась «Барселона».

    Тем не менее руководство манкунианцев не одобрило уход Погба, несмотря на явные напряженные отношения между игроком и тренером.

    Погба провел переговоры с Моуринью по поводу своего затруднительного положения. В ходе беседы специалист пояснил полузащитнику, что все разговоры о его будущем не будут вестись, по крайней мере, до следующего июня. Француз принял эту позицию.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.09.2018 13:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 сентября 2018, 02:15

      Пусть валят оба. И не надо ждать лета.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:08

      Будущее Моуринью тоже не совсем ясно.

      1
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:11

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      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 сентября 2018, 14:22

      Мауру о своем будущем думать нужно...

      1
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      Рейтинг: +39

      xsdm 6 сентября 2018, 14:22

      А какое у него затруднительное положение?? Выходит в старте, капитан команды.... купили м р а з ь со звездной болезнью, которая по сути из себя ничего не представляет. Рой Кин поставил бы этого ноющего молокососа на место

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > xsdm 6 сентября 2018, 14:24

      Рой просто отмудохал баклажана и все...А вот был Кантона...Нужно Горлуковича или Лужного взять в помощники...Порядок в раздевалке наводить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 сентября 2018, 13:31

      Погба обсудил с Моуринью свое будущее.
      - Хотел поговорить о твоём будущим.
      - А причём тут моё будущее?
      - Если проиграем, не будет у тебя будущего...

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