Кроос: «Иногда приходится просить Сане играть лучше»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением об игре форварда Лероя Сане.

«Это игрок, у которого есть все, чтобы стать футболистом мирового класса. Но иногда приходится просить его играть лучше.

Очевидно, что это качественный футболист, со скоростью, хорошей левой ногой. Он фантастики играл за «Сити», но сейчас у Гвардиола та же проблема – попытаться взять от него все самое лучшее», – сказал Кроос.

В четверг Германия сыграет с Францией в матче 1-го тура Лиги наций.