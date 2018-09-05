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    Кроос: «Иногда приходится просить Сане играть лучше»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением об игре форварда Лероя Сане.

    «Это игрок, у которого есть все, чтобы стать футболистом мирового класса. Но иногда приходится просить его играть лучше.

    Очевидно, что это качественный футболист, со скоростью, хорошей левой ногой. Он фантастики играл за «Сити», но сейчас у Гвардиола та же проблема – попытаться взять от него все самое лучшее», – сказал Кроос.

    В четверг Германия сыграет с Францией в матче 1-го тура Лиги наций.

    Источник: Skysports

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    05.09.2018 19:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 23:02

      Вот так, Кроос сказал - Сане сделал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 сентября 2018, 20:24

      Что-то игроки сборной много трепаться начали не по делу

      5
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