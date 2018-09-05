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    Погба хочет поиграть под руководством Зидана в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассчитывает поиграть под руководством Зинедина Зидана. Футболист надеется, что французский специалист сменит Жозе Моуринью на посту главного тренера манкунианцев.

    «Когда Поль рос, Зидан был его героем. Он хотел бы поиграть под руководством Зинедина на каком-то этапе своей карьеры.

    Поль мог бы перейти в «Реал», но он чувствовал, что у него есть незавершенное дело в «МЮ». Да и интерес мадридцев подоспел слишком поздно.

    У Погба похожий игровой стиль с Зиданом. Поль взял многое из того, когда наблюдал за ним и учился у него», – сообщил источник в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: The Sun

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    05.09.2018 18:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 22:39

      Просто тебе Поль надо завести переписку с Зиданом и он тебе все популярно объяснит ,как нужно играть.

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 сентября 2018, 21:52

      А Маур где? Почему молчит, как рыба об лед?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 сентября 2018, 20:08

      Мойес,ванДал,Моур.... Теперь ЗиЗу рекламируют.. САФа надо клонировать.. или Мэтта Басби... хоть на пару сезонов..

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 5 сентября 2018, 18:48

      Учитывая то, как Зидан "любит" пижонов и игроков с самомнением (Хамес не даст соврать), Погба будет сидеть на лавке первый и на веки вечные))

      3
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 5 сентября 2018, 18:43

      Начинается прессинг Моуриньо).

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 сентября 2018, 18:36

      А что, Маура уже слили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 сентября 2018, 18:33

      Сравнивать стиль Погба и Зидана, всё равно,что запор с бэхой,я так считаю...

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