Погба хочет поиграть под руководством Зидана в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассчитывает поиграть под руководством Зинедина Зидана. Футболист надеется, что французский специалист сменит Жозе Моуринью на посту главного тренера манкунианцев.

«Когда Поль рос, Зидан был его героем. Он хотел бы поиграть под руководством Зинедина на каком-то этапе своей карьеры.

Поль мог бы перейти в «Реал», но он чувствовал, что у него есть незавершенное дело в «МЮ». Да и интерес мадридцев подоспел слишком поздно.

У Погба похожий игровой стиль с Зиданом. Поль взял многое из того, когда наблюдал за ним и учился у него», – сообщил источник в «Манчестер Юнайтед».