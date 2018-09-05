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Аленичев открыл в Домодедово детскую футбольную академию

5 сентября 2018, 17:33
7

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в среду открыл в Московской области футбольную академию, которая будет функционировать на базе домодедовской средней общеобразовательной школы №8. В ней будут обучаться дети от четырех до 17 лет.

По завершении торжественной церемонии и футбольного мастер-класса от Аленичева на поле академии прошла товарищеская между командой легенд и сборной администрации городского округа Домодедово. В составе команды легенд помимо самого Аленичева выступили Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Юрий Ковтун, Александр Коваленко, Сергей Яшин, Николай Рудак, Сергей Кирьяков и Дмитрий Парфeнов.

«Дмитрий Аленичев является одним из самых титулованных российских игроков и настоящей легендой футбола. Кроме того, он прекрасно знаком со спортивной инфраструктурой Московской области: под его руководством «Енисей» провeл тренировочные сборы на базе в Кратово.

Уверен, что академия Аленичева воспитает немало футболистов, которые будут с гордостью представлять регион на всероссийских и международных турнирах», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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SPACE TRUCKIN
1536158381
вай красава! не шампани пьёт в Монако и не тачки бьёт...может наши супернапы тож повзрослеют когда-нить?...
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Romio-xxx
1536158922
Дима,а почему не в Красноярске???
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Zenmaster
1536159495
Вот это ДЕЛО !!! МОЛОДЕЦ !!!
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zigbert
1536175061
Нужное дело. Молодец.
Ответить
Almazovich
1536182041
Успехов академии Аленичева!
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