Аленичев открыл в Домодедово детскую футбольную академию

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в среду открыл в Московской области футбольную академию, которая будет функционировать на базе домодедовской средней общеобразовательной школы №8. В ней будут обучаться дети от четырех до 17 лет.

По завершении торжественной церемонии и футбольного мастер-класса от Аленичева на поле академии прошла товарищеская между командой легенд и сборной администрации городского округа Домодедово. В составе команды легенд помимо самого Аленичева выступили Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Юрий Ковтун, Александр Коваленко, Сергей Яшин, Николай Рудак, Сергей Кирьяков и Дмитрий Парфeнов.

«Дмитрий Аленичев является одним из самых титулованных российских игроков и настоящей легендой футбола. Кроме того, он прекрасно знаком со спортивной инфраструктурой Московской области: под его руководством «Енисей» провeл тренировочные сборы на базе в Кратово.

Уверен, что академия Аленичева воспитает немало футболистов, которые будут с гордостью представлять регион на всероссийских и международных турнирах», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.