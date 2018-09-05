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    Аленичев открыл в Домодедово детскую футбольную академию

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в среду открыл в Московской области футбольную академию, которая будет функционировать на базе домодедовской средней общеобразовательной школы №8. В ней будут обучаться дети от четырех до 17 лет.

    По завершении торжественной церемонии и футбольного мастер-класса от Аленичева на поле академии прошла товарищеская между командой легенд и сборной администрации городского округа Домодедово. В составе команды легенд помимо самого Аленичева выступили Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Юрий Ковтун, Александр Коваленко, Сергей Яшин, Николай Рудак, Сергей Кирьяков и Дмитрий Парфeнов.

    «Дмитрий Аленичев является одним из самых титулованных российских игроков и настоящей легендой футбола. Кроме того, он прекрасно знаком со спортивной инфраструктурой Московской области: под его руководством «Енисей» провeл тренировочные сборы на базе в Кратово.

    Уверен, что академия Аленичева воспитает немало футболистов, которые будут с гордостью представлять регион на всероссийских и международных турнирах», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2018 17:33
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 сентября 2018, 00:14

      Успехов академии Аленичева!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 22:17

      Нужное дело. Молодец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 17:58

      Вот это ДЕЛО !!! МОЛОДЕЦ !!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 5 сентября 2018, 17:48

      Дима,а почему не в Красноярске???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Romio-xxx 5 сентября 2018, 18:20

      А почему в Красноярске?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л > sv1969 6 сентября 2018, 07:25

      А почему в Домодедово? В Красноярске он, вообще то, живет сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 сентября 2018, 17:39

      вай красава! не шампани пьёт в Монако и не тачки бьёт...может наши супернапы тож повзрослеют когда-нить?...

      8
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