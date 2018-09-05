Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васин: «Игроки ЦСКА говорили Головину: «Когда ты уже, ***, свалишь?»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что рад за бывшего полузащитника команды Александра Головина, который перешел в «Монако». По его словам, с первой тренировки было понятно, что 22-летний хавбек – большой игрок.

    «Завидуют ли футболисты Головину? Не думаю. Вряд ли это можно назвать завистью. Я рад за него. Мне было понятно с первой тренировки, когда он еще молодым попал в ЦСКА, что это – большой игрок. Очень резкий, быстрый, мяч всегда на ноге. Эти развороты в стиле Иньесты… Все понимают, что он будет делать, но резкость не дает противодействовать. Понятно, что уйдет вправо и пробьет, но не успеваешь накрыть.

    Что говорил ему перед трансфером? В неформальном общении футболисты любят пошутить, и ему все говорили: «Когда уже, ***, свалишь?» Смотришь бегущую строку, новость: «Головин ушел в «Челси». На следующий день приезжаешь – он на базе. Поэтому, конечно, уже шутили», – сказал Васин.

    По информации СМИ, «Монако» заплатил за Головина около 30 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 сентября 2018, 11:04

      Слово под звездочками для наших футболеров самое произносимое)
      Без него они просто не смогут играть и жить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 сентября 2018, 02:42

      Удачи Сашке! Пусть рвёт всю Европу как Аршавин Ливерпуль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:36

      Пусть в Монако у него все сложится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 сентября 2018, 21:22

      Удачи Александру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 сентября 2018, 20:42

      Когда уже, ***, свалишь? Нам зарплату Гиннер полгода не платил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 5 сентября 2018, 19:00

      Выгнали, таки парня на чужбину. Злые футболисты :))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > VSt 5 сентября 2018, 20:43

      Паренек из Кузбасса попал в Манаку. Чего плохого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 сентября 2018, 16:21

      Васину такие разговоры не грозят...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > acer2003 5 сентября 2018, 16:36

      грозят, только не в шутку))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > PassCSKA 5 сентября 2018, 16:49

      Зачет)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -30

      awko80 5 сентября 2018, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11