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  • Васин: «Игроки ЦСКА говорили Головину: «Когда ты уже, ***, свалишь?»

Васин: «Игроки ЦСКА говорили Головину: «Когда ты уже, ***, свалишь?»

5 сентября 2018, 16:17
18

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что рад за бывшего полузащитника команды Александра Головина, который перешел в «Монако». По его словам, с первой тренировки было понятно, что 22-летний хавбек – большой игрок.

«Завидуют ли футболисты Головину? Не думаю. Вряд ли это можно назвать завистью. Я рад за него. Мне было понятно с первой тренировки, когда он еще молодым попал в ЦСКА, что это – большой игрок. Очень резкий, быстрый, мяч всегда на ноге. Эти развороты в стиле Иньесты… Все понимают, что он будет делать, но резкость не дает противодействовать. Понятно, что уйдет вправо и пробьет, но не успеваешь накрыть.

Что говорил ему перед трансфером? В неформальном общении футболисты любят пошутить, и ему все говорили: «Когда уже, ***, свалишь?» Смотришь бегущую строку, новость: «Головин ушел в «Челси». На следующий день приезжаешь – он на базе. Поэтому, конечно, уже шутили», – сказал Васин.

По информации СМИ, «Монако» заплатил за Головина около 30 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Васин Виктор Головин Александр
Комментарии (18)
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awko80
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acer2003
1536153705
Васину такие разговоры не грозят...))
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VVM1964
1536154165
А нас как достали " бомбардиры " с его каждодневными переходами , куда только не сватали ...
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VSt
1536163221
Выгнали, таки парня на чужбину. Злые футболисты :))
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prezent2017
1536169378
Когда уже, ***, свалишь? Нам зарплату Гиннер полгода не платил!
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Decorhome
1536171722
Удачи Александру
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zigbert
1536172609
Пусть в Монако у него все сложится.
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serppion
1536190965
Удачи Сашке! Пусть рвёт всю Европу как Аршавин Ливерпуль!
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Gornostay
1536393845
Слово под звездочками для наших футболеров самое произносимое) Без него они просто не смогут играть и жить)
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