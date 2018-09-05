Васин: «Игроки ЦСКА говорили Головину: «Когда ты уже, ***, свалишь?»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что рад за бывшего полузащитника команды Александра Головина, который перешел в «Монако». По его словам, с первой тренировки было понятно, что 22-летний хавбек – большой игрок.

«Завидуют ли футболисты Головину? Не думаю. Вряд ли это можно назвать завистью. Я рад за него. Мне было понятно с первой тренировки, когда он еще молодым попал в ЦСКА, что это – большой игрок. Очень резкий, быстрый, мяч всегда на ноге. Эти развороты в стиле Иньесты… Все понимают, что он будет делать, но резкость не дает противодействовать. Понятно, что уйдет вправо и пробьет, но не успеваешь накрыть.

Что говорил ему перед трансфером? В неформальном общении футболисты любят пошутить, и ему все говорили: «Когда уже, ***, свалишь?» Смотришь бегущую строку, новость: «Головин ушел в «Челси». На следующий день приезжаешь – он на базе. Поэтому, конечно, уже шутили», – сказал Васин.

По информации СМИ, «Монако» заплатил за Головина около 30 миллионов евро.