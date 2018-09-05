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    В сборную Дании на матч Лиги наций вызваны игроки в футзал 

    Сборная Дании на официальном сайте Федерации футбола страны огласила заявку на предстоящие матчи со Словакией (5 сентября, товарищеский матч) и Уэльсом (9 сентября, Лига наций).

    В заявку вошли футболисты из третьего и четвертого дивизиона Дании, а также несколько игроков в футзал.

    Федерация футбола Дании не смогла договориться с профсоюзом футболистов по вопросу коммерческих прав. Поэтому игроки, которые ездили на ЧМ-2018 в составе датской команды, не вызваны в сборную.

    В сборной Дании скандал из-за коммерческих прав. Футболисты отказываются приезжать в команду

    Источник: Skysports

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    05.09.2018 01:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 21:28

      Слава Богу хоть не хоккейная...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:35

      Пропащая сборная.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2018, 09:06

      Значит надо не забыть поставить на Словакию и Уэльс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 5 сентября 2018, 08:40

      Решают деньги.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 сентября 2018, 08:13

      А что другиx игроков нет, что любителей вызывать пришлось?

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 сентября 2018, 07:39

      Раньше выступать за страну было честью. А сейчас превратилось в банальный заработок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 сентября 2018, 07:01

      Забавный будет матч.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 сентября 2018, 06:44

      Вполне возможна сенсация.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      Moveton 5 сентября 2018, 05:27

      Ох как же надоели эти деньги в футболе. Интересно будет посмотреть как сыграют.

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 5 сентября 2018, 05:16

      +++++

      -2
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