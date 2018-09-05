В сборную Дании на матч Лиги наций вызваны игроки в футзал 

Сборная Дании на официальном сайте Федерации футбола страны огласила заявку на предстоящие матчи со Словакией (5 сентября, товарищеский матч) и Уэльсом (9 сентября, Лига наций).

В заявку вошли футболисты из третьего и четвертого дивизиона Дании, а также несколько игроков в футзал.

Федерация футбола Дании не смогла договориться с профсоюзом футболистов по вопросу коммерческих прав. Поэтому игроки, которые ездили на ЧМ-2018 в составе датской команды, не вызваны в сборную.

В сборной Дании скандал из-за коммерческих прав. Футболисты отказываются приезжать в команду