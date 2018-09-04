В сборной Дании скандал из-за коммерческих прав. Футболисты отказываются приезжать в команду

Федерация футбола Дании конфликтует с игроками сборной.

Часть футболистов отказывается приезжать в расположение национальной команды из-за контрактов федерации с партнерами. Игроки недовольны включением туда пункта об использовании их коммерческих прав.

Футболисты имеют персональные договоры, заключенные лично и через клубы. Это и стало причиной конфликта.

В связи с этим федерация во избежание дисквалификации от УЕФА была вынуждена доукомплектовывать сборную игроками из низших дивизионов. Ей удалось набрать необходимых 23 футболиста.

В среду, 5 сентября, датчане проведут товарищеский матч против Словакии. 9 числа они встретятся с Уэльсом в Лиге Наций.