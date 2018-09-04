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    В сборной Дании скандал из-за коммерческих прав. Футболисты отказываются приезжать в команду

    Федерация футбола Дании конфликтует с игроками сборной.

    Часть футболистов отказывается приезжать в расположение национальной команды из-за контрактов федерации с партнерами. Игроки недовольны включением туда пункта об использовании их коммерческих прав.

    Футболисты имеют персональные договоры, заключенные лично и через клубы. Это и стало причиной конфликта.

    В связи с этим федерация во избежание дисквалификации от УЕФА была вынуждена доукомплектовывать сборную игроками из низших дивизионов. Ей удалось набрать необходимых 23 футболиста.

    В среду, 5 сентября, датчане проведут товарищеский матч против Словакии. 9 числа они встретятся с Уэльсом в Лиге Наций.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.09.2018 16:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 сентября 2018, 20:52

      Кризис имени 1-го Сентября, или Как не хочется опять долго и нудно работать...
      Видать, везде ветер перемен, переходящий в локальные ураганы...Ха-ха-ха...

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 сентября 2018, 19:07

      Нормальный ход...

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 сентября 2018, 18:06

      У нас в сборной России такие конфликты остались в далёком 20-м веке ("Письмо 14-и" в 1994г):)

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 4 сентября 2018, 17:39

      мне кажется,что игроки из низших дивизионов сыграют лучше ,чем те кто отказался приезжать в сборную! Появился отличный шанс проявить себя и закрепиться в сборной,мне не жаль 1000 ,которую поставил на Данию! Желаю Дании разнести Словакию!!!!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > SEREZHA7575 4 сентября 2018, 21:34

      Лучше бы скинулись и пиваса попили на 1,5к чем поставили))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 сентября 2018, 17:31

      Как хорошо, что я прочел эту статью после того, как поставил 500 рублей на победу Дании с кэфом 28, так мне сейчас полегчало, теперь мне не нужно переживать за результат))) Спасибо!!!

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