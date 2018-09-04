Атрибутика «Спартака» – самая покупаемая среди клубов РПЛ. «Зенит» на втором месте

Эксперты сервиса объявлений «Юла» провели исследование на предмет спроса на футбольную атрибутику и сувениры клубов РПЛ.

Результаты показали, что 35% покупок приходятся на вещи с символикой «Спартака». Атрибутикой «Зенита» интересуются 24% покупателей, ЦСКА -21%.

Кроме того, «Спартак» – лидер по количеству предложенных лотов (35%). На втором месте по этому показателю «Локомотив» (23%). Но железнодорожники лишь четвертые по спросу.

Самый популярный сувенир – билеты на матчи (29% всех объявлений). На футболки приходится 18%, на футбольную форму – 10%.