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  • Атрибутика «Спартака» – самая покупаемая среди клубов РПЛ. «Зенит» на втором месте

Атрибутика «Спартака» – самая покупаемая среди клубов РПЛ. «Зенит» на втором месте

4 сентября 2018, 18:06
21

Эксперты сервиса объявлений «Юла» провели исследование на предмет спроса на футбольную атрибутику и сувениры клубов РПЛ.

Результаты показали, что 35% покупок приходятся на вещи с символикой «Спартака». Атрибутикой «Зенита» интересуются 24% покупателей, ЦСКА -21%.

Кроме того, «Спартак» – лидер по количеству предложенных лотов (35%). На втором месте по этому показателю «Локомотив» (23%). Но железнодорожники лишь четвертые по спросу.

Самый популярный сувенир – билеты на матчи (29% всех объявлений). На футболки приходится 18%, на футбольную форму – 10%.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив ЦСКА
Комментарии (21)
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овертайм
1536073863
да будет срач))
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SpartakSpartakSpartak
1536073922
Правдивый народный рейтинг. Сразу понятно кто самый популярный клуб в России, а кто делит второе-третье-четвертое место!
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CSKA №1
1536074499
Атрибутика)))))ха ха ха!!!23 сентября посмотрим!!!
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Мары
1536076372
Народный. И этим всё сказано. Оттого товарищ отписавшийся ниже и бесится. Ну и такая же как он гоп компания.
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Полная Канистра
1536081023
так было всегда и будет вечно
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Антон bx14e
1536082068
Кому она нужна!?..Уборщицы на тряпки что-ль берут)
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RedWhiteFans2
1536083877
Да нет, сейчас всех бомжей накроет. Они же со статистикой не дружат. Газообнюхавщиеся хотел сказать, но не буду.
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BRO_football
1536088326
Эх, а я бы купил туалетную бумагу с логотипом Спартака.
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zigbert
1536090085
Ну так тому и быть.
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Тraumtanzеr
1536096389
Лишнее доказательство у кого больше болельщиков, за зенит болеют только в питере или глоры из других городов + малолетки.
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