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    Атрибутика «Спартака» – самая покупаемая среди клубов РПЛ. «Зенит» на втором месте

    Эксперты сервиса объявлений «Юла» провели исследование на предмет спроса на футбольную атрибутику и сувениры клубов РПЛ.

    Результаты показали, что 35% покупок приходятся на вещи с символикой «Спартака». Атрибутикой «Зенита» интересуются 24% покупателей, ЦСКА -21%.

    Кроме того, «Спартак» – лидер по количеству предложенных лотов (35%). На втором месте по этому показателю «Локомотив» (23%). Но железнодорожники лишь четвертые по спросу.

    Самый популярный сувенир – билеты на матчи (29% всех объявлений). На футболки приходится 18%, на футбольную форму – 10%.

    Источник: Известия

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    04.09.2018 18:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +160

      Varnes 5 сентября 2018, 16:26

      О чем спор, парни?
      Это же рейтинг "Юла" - б/у продажи.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 5 сентября 2018, 10:06

      Научись понимать то, что прочитал, олень.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2018, 00:26

      Лишнее доказательство у кого больше болельщиков, за зенит болеют только в питере или глоры из других городов + малолетки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 22:41

      Ну так тому и быть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2018, 22:12

      Эх, а я бы купил туалетную бумагу с логотипом Спартака.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 4 сентября 2018, 21:40

      Написали бы в заголовке: спартак чаще крутят на юле. И всё понятно, даже читать не нужно эту мутотень. Видать, юла для пищевика- самый авторитет.

      0
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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 4 сентября 2018, 21:22

      Причём тут юла???
      Надо у официальных магазинов данные узнавать

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 сентября 2018, 20:57

      Да нет, сейчас всех бомжей накроет. Они же со статистикой не дружат. Газообнюхавщиеся хотел сказать, но не буду.

      5
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      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > RedWhiteFans2 4 сентября 2018, 22:17

      Не знаю, кто такая Юла, но учитывая популярность ФК Спартак, вполне допускаю, что и его атрибутика пользуется высоким спросом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 20:37

      Юла не показатель -- но пропиарились знатно !!!

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 сентября 2018, 20:27

      Кому она нужна!?..Уборщицы на тряпки что-ль берут)

      -1
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