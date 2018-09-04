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    Черчесов: «На ЧМ-2018 играли за кубок. Но мы не добрались до заветного трофея»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Forbes о цели, которая была перед его командой на прошедшем летом чемпионате мира-2018.

    — Когда сборная прошла в четвертьфинал ЧМ, по большей части это воспринималось как какое-то чудо. Но ведь на самом деле это же означает лишь то, что вы хорошо выполнили свою работу.

    – Конечно. Чудес не бывает, и тот результат, что мы показали, – естественный итог нашей двухлетней работы. Понятно, что были какие-то сопутствующие моменты, когда у соперника что-то не ладилось. Можно считать это удачей. Но удачным моментом надо еще суметь воспользоваться. А готовность воспользоваться оплошностью соперника вырабатывается только в результате долгой и упорной работы.

    — И все-таки в успехе сборной сомневались до последнего. Как сохранить мотивацию, когда вокруг мало кто в тебя верит?

    — К этому привыкаешь. Когда играешь в больших клубах, от тебя постоянно ждут побед и при этом всегда кажется, что есть кто-то сильнее. Но давайте сначала выйдем на поле, а там и решим, кто лучше!

    Готовясь к чемпионату, мы понимали, что будут сильные соперники, что обыграть Бразилию, Испанию, Бельгию или Португалию не так-то просто. Мы понимали, что могут быть поражения, но каждая сборная воспринималась нами как серьезный и достойный соперник. Возможно, это и помогло нам победить Испанию.

    — Изменилось бы что-нибудь в вашей жизни, если бы Россия все-таки стала чемпионом мира?

    — Не люблю рассуждать, что было бы, если… Мы спортсмены, и для нас самое главное – достигнуть цели. Выиграли бы чемпионат и так же сидели бы с вами спокойно и думали, как двигаться к новой цели.

    Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм – это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня.

    — Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

    — Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2018 10:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +115

      berda2003 5 сентября 2018, 14:50

      наглое, зажравшееся и т.д. … первое, что сделают эти змс и зтр - с треском продуют туркам - и скажет "хвалённый" т.н. тренер с умным видом: "...не хватило концентрации... "

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 сентября 2018, 20:53

      Реальный результат-это две победы в группе ,везение по пенальти с испанцами,а в остальном проигрыш по всем статьям уругвайцам,,везение в основное время с хорватами,а затем полное невезение по пенальти! Но для победы в мундиале этого явно недостаточно-нужно побеждать в каждом матче,как это делали французы! В одном согласен - теперь все придется начинать с нуля!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 сентября 2018, 15:08

      Всему есть предел!
      Вот и мечтаниям Черчесова тоже ПРЕДЕЛ наступил.
      А что он хотел получить с таким БЕЗОБРАЗНЫМ тренировочным процессом.
      Сборная России добилась положительного результата не благодаря, а ВОПРЕКИ всем тренерским недочётам Черчесова.
      Положительный результат Черчесова это ВРЕМЕННАЯ категория.
      Ему придётся НЕ СЛАДКО, чтобы подтвердить его.
      Планка успеха поднята достаточно высоко за счёт фантастической организации и проведения чемпионата Мира по футболу.
      Именно поддержка родных стен, Везение, Вера, футбольное ЧУДО помогли Черчесову и нашей сборной ИЗБЕЖАТЬ провала.

      Надо было напирать на тактику и технику владения мячом, а не на физику.
      Черчесов ЗАГОНЯЛ игроков ГОЛОЙ физикой, а это путь к ПРОВАЛУ!
      Чтобы загонять игроков физикой большого ума не надо.
      Это работа физрука.
      А ума не хватает, чтобы обучить сборников технике владения мячом и тактике атакующих действий.
      Черчесову надо пересмотреть своё отношение к тренировочному процессу и улучшить его, а время тренировок удлинить.
      Только ТАК!
      Надо удлинить время тренировок с часу до ПЯТИ, с перерывом на обед и отдых и перестраивать тренировочный процесс с голой физики на тактику и технику владения мячом.
      А сделать это НАМНОГО труднее, чем гонять игроков физикой.
      Здесь уже мозги должны быть на месте, чтобы профессионально перестроить тренировочный процесс и тренировать тактику и технику владения мячом.
      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику.
      Забивай - не хочу!!! Во как!
      Основной упор надо делать на технике и тактике.

      Чемпионат Мира остался позади.
      Фанфары утихли.
      Наступили пост праздничные будни.
      Как на этом фоне будет играть сборная Черчесова???
      Вот, тогда и посмотрим, чего РЕАЛЬНО она стоит!
      Желаем Черчесову успехов.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 4 сентября 2018, 14:15

      Неужели у него реально были мысли о кубке ЛОЛ

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Axe111 4 сентября 2018, 16:04

      Да он сейчас наговорит, только слушай придурка из аула.
      У него мысль была одна-продлить контракт до 2020г., а
      там может удастся и до 2022г.

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      Рейтинг: +452

      тёска 4 сентября 2018, 12:41

      Желаю вам поехать на ЧЕ

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > тёска 4 сентября 2018, 15:59

      ...но только зрителем.

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