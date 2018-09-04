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  • Черчесов: «На ЧМ-2018 играли за кубок. Но мы не добрались до заветного трофея»

Черчесов: «На ЧМ-2018 играли за кубок. Но мы не добрались до заветного трофея»

4 сентября 2018, 10:52
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Forbes о цели, которая была перед его командой на прошедшем летом чемпионате мира-2018.

— Когда сборная прошла в четвертьфинал ЧМ, по большей части это воспринималось как какое-то чудо. Но ведь на самом деле это же означает лишь то, что вы хорошо выполнили свою работу.

– Конечно. Чудес не бывает, и тот результат, что мы показали, – естественный итог нашей двухлетней работы. Понятно, что были какие-то сопутствующие моменты, когда у соперника что-то не ладилось. Можно считать это удачей. Но удачным моментом надо еще суметь воспользоваться. А готовность воспользоваться оплошностью соперника вырабатывается только в результате долгой и упорной работы.

— И все-таки в успехе сборной сомневались до последнего. Как сохранить мотивацию, когда вокруг мало кто в тебя верит?

— К этому привыкаешь. Когда играешь в больших клубах, от тебя постоянно ждут побед и при этом всегда кажется, что есть кто-то сильнее. Но давайте сначала выйдем на поле, а там и решим, кто лучше!

Готовясь к чемпионату, мы понимали, что будут сильные соперники, что обыграть Бразилию, Испанию, Бельгию или Португалию не так-то просто. Мы понимали, что могут быть поражения, но каждая сборная воспринималась нами как серьезный и достойный соперник. Возможно, это и помогло нам победить Испанию.

— Изменилось бы что-нибудь в вашей жизни, если бы Россия все-таки стала чемпионом мира?

— Не люблю рассуждать, что было бы, если… Мы спортсмены, и для нас самое главное – достигнуть цели. Выиграли бы чемпионат и так же сидели бы с вами спокойно и думали, как двигаться к новой цели.

Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм – это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня.

— Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

— Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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!ce man
1536054105
Желаю вам поехать на ЧЕ
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Axe111
1536059702
Неужели у него реально были мысли о кубке ЛОЛ
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amazonaws
1536062880
Всему есть предел! Вот и мечтаниям Черчесова тоже ПРЕДЕЛ наступил. А что он хотел получить с таким БЕЗОБРАЗНЫМ тренировочным процессом. Сборная России добилась положительного результата не благодаря, а ВОПРЕКИ всем тренерским недочётам Черчесова. Положительный результат Черчесова это ВРЕМЕННАЯ категория. Ему придётся НЕ СЛАДКО, чтобы подтвердить его. Планка успеха поднята достаточно высоко за счёт фантастической организации и проведения чемпионата Мира по футболу. Именно поддержка родных стен, Везение, Вера, футбольное ЧУДО помогли Черчесову и нашей сборной ИЗБЕЖАТЬ провала. Надо было напирать на тактику и технику владения мячом, а не на физику. Черчесов ЗАГОНЯЛ игроков ГОЛОЙ физикой, а это путь к ПРОВАЛУ! Чтобы загонять игроков физикой большого ума не надо. Это работа физрука. А ума не хватает, чтобы обучить сборников технике владения мячом и тактике атакующих действий. Черчесову надо пересмотреть своё отношение к тренировочному процессу и улучшить его, а время тренировок удлинить. Только ТАК! Надо удлинить время тренировок с часу до ПЯТИ, с перерывом на обед и отдых и перестраивать тренировочный процесс с голой физики на тактику и технику владения мячом. А сделать это НАМНОГО труднее, чем гонять игроков физикой. Здесь уже мозги должны быть на месте, чтобы профессионально перестроить тренировочный процесс и тренировать тактику и технику владения мячом. Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику. Забивай - не хочу!!! Во как! Основной упор надо делать на технике и тактике. Чемпионат Мира остался позади. Фанфары утихли. Наступили пост праздничные будни. Как на этом фоне будет играть сборная Черчесова??? Вот, тогда и посмотрим, чего РЕАЛЬНО она стоит! Желаем Черчесову успехов.
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nemolod
1536083627
Реальный результат-это две победы в группе ,везение по пенальти с испанцами,а в остальном проигрыш по всем статьям уругвайцам,,везение в основное время с хорватами,а затем полное невезение по пенальти! Но для победы в мундиале этого явно недостаточно-нужно побеждать в каждом матче,как это делали французы! В одном согласен - теперь все придется начинать с нуля!
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berda2003
1536148207
наглое, зажравшееся и т.д. … первое, что сделают эти змс и зтр - с треском продуют туркам - и скажет "хвалённый" т.н. тренер с умным видом: "...не хватило концентрации... "
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