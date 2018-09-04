Черчесов: «На ЧМ-2018 играли за кубок. Но мы не добрались до заветного трофея»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Forbes о цели, которая была перед его командой на прошедшем летом чемпионате мира-2018.

— Когда сборная прошла в четвертьфинал ЧМ, по большей части это воспринималось как какое-то чудо. Но ведь на самом деле это же означает лишь то, что вы хорошо выполнили свою работу.

– Конечно. Чудес не бывает, и тот результат, что мы показали, – естественный итог нашей двухлетней работы. Понятно, что были какие-то сопутствующие моменты, когда у соперника что-то не ладилось. Можно считать это удачей. Но удачным моментом надо еще суметь воспользоваться. А готовность воспользоваться оплошностью соперника вырабатывается только в результате долгой и упорной работы.

— И все-таки в успехе сборной сомневались до последнего. Как сохранить мотивацию, когда вокруг мало кто в тебя верит?

— К этому привыкаешь. Когда играешь в больших клубах, от тебя постоянно ждут побед и при этом всегда кажется, что есть кто-то сильнее. Но давайте сначала выйдем на поле, а там и решим, кто лучше!

Готовясь к чемпионату, мы понимали, что будут сильные соперники, что обыграть Бразилию, Испанию, Бельгию или Португалию не так-то просто. Мы понимали, что могут быть поражения, но каждая сборная воспринималась нами как серьезный и достойный соперник. Возможно, это и помогло нам победить Испанию.

— Изменилось бы что-нибудь в вашей жизни, если бы Россия все-таки стала чемпионом мира?

— Не люблю рассуждать, что было бы, если… Мы спортсмены, и для нас самое главное – достигнуть цели. Выиграли бы чемпионат и так же сидели бы с вами спокойно и думали, как двигаться к новой цели.

Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм – это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня.

— Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

— Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея.