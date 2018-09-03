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  • Моуринью: «Мое увольнение? Вы хоть представляете, сколько денег придется клубу мне заплатить?»

Моуринью: «Мое увольнение? Вы хоть представляете, сколько денег придется клубу мне заплатить?»

3 сентября 2018, 12:43
20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не боится потерять свою должность.

По словам португальца, в случае его увольнения клубу придется заплатить большую нейстойку.

«Если они уволят меня, вы хоть представляете, сколько денег им придется мне заплатить?

Говорят, что я в опасности, но я так не считаю», – сказал Моуринью.

Кроме того, специалисту в шутку был задан вопрос, не он ли оплатил самолет, с помощью которого болельщики устроили акцию протеста против вице-председателя совета директоров клуба Эда Вудворда перед матче четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Нет... Но я мог бы!» – ответил Моуринью.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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Рубинище
1535968624
Я даже не представляю, что бы он наговорил, будь он гл.т. Зенита. да и после провальных трансферов лямов на 150..
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777+
1535969068
Заканчивай ныть, Маур, ты уже давно в не опасности! Хватит тебе "скитаться" по ТОП- Клубам Европы, ты приезжай к нам, в Брянск и прояви здесь свои способности и покажи всем свой "мего-футбольный" ум! Выигрывать с Динамо Брянск ЛЧ не нужно, для начала выведи команду в ФНЛ! И поставят тебе в Брянске памятник, а нам всем будет счастье! Ну что согласен, или тебе слабо???...)))
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panmon
1535969536
В следующей игре посмотрим как все выйдет - гроза всех клубов Уотфорд :) Не вижу смысла менять тренера, когда нападающие просто не реализуют свои моменты, когда они есть. Все нормально... пока
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Kulima
1535969665
В этом, я считаю, проблема современного футбола. Цифры стали умонепостежимыми, и теперь тренера особо не держатся за свои места, выгонят-будьте добры выплатить неустойку, а на каком месте клуб идет- по барабану
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Avaretz
1535971116
Вообще система оплаты труда странная в футболе, и очень удобна и выгодна только тренерам, т.е. плохо работал, платите, с провалом, тоже платите, и при этом вы и уволить не можете. А теперь представьте вам строят дом, фундамент слабый, стены кривые, крыша протекает, а вы ему все равно платите и выгнать не можете (только за отдельную плату) мдаа, хочу стать тренером.
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Павел Буре
1535971594
сколько, 20 лямов??? для МЮ это не деньги, лучше тебя вышвырнуть и нанять Зидана чем тратить бабло на твои трансферы!
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МВС
1535983268
Сколько бы ни состоявляла неустойка,в случае увольнения Маура,МЮ потеряет вразы более в деньгах,если и далее не будет результата.
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OfaZavr
1535990659
все с ним понятно. главное не говорит что результаты станут лучше или я хочу тренировать Юнайтед а только насколько большая ему положена неустойка в случае увольнения.
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Рубик Докоян
1535995843
Из одной крайности ударились в другую. Раньше владельцы - самодуры клубов, могли по надцать раз увольнять тренеров, игроков без материальных для себя потерь. Теперь тренеры и игроки защищены контрактами в которых предусмотрена неустойка в случае увольнения до истечении контракта. Теперь тренеры и игроки не дёргаются. Это не наш двухнедельный или месячный средний заработок при увольнении отдельных категорий граждан.
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bzfar
1535996378
Всегда знал, что Моуриньо "дешёвка", представляя из себя бог знает кого. Человек, который живет футболом, первично о деньгах не говорит.
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