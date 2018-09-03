Моуринью: «Мое увольнение? Вы хоть представляете, сколько денег придется клубу мне заплатить?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не боится потерять свою должность.

По словам португальца, в случае его увольнения клубу придется заплатить большую нейстойку.

«Если они уволят меня, вы хоть представляете, сколько денег им придется мне заплатить?

Говорят, что я в опасности, но я так не считаю», – сказал Моуринью.

Кроме того, специалисту в шутку был задан вопрос, не он ли оплатил самолет, с помощью которого болельщики устроили акцию протеста против вице-председателя совета директоров клуба Эда Вудворда перед матче четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Нет... Но я мог бы!» – ответил Моуринью.