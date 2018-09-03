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    Моуринью: «Мое увольнение? Вы хоть представляете, сколько денег придется клубу мне заплатить?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не боится потерять свою должность.

    По словам португальца, в случае его увольнения клубу придется заплатить большую нейстойку.

    «Если они уволят меня, вы хоть представляете, сколько денег им придется мне заплатить?

    Говорят, что я в опасности, но я так не считаю», – сказал Моуринью.

    Кроме того, специалисту в шутку был задан вопрос, не он ли оплатил самолет, с помощью которого болельщики устроили акцию протеста против вице-председателя совета директоров клуба Эда Вудворда перед матче четвертого тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

    «Нет... Но я мог бы!» – ответил Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2018 12:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:11

      Конечно с таким контрактом волноваться ему не о чем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 сентября 2018, 20:39

      Всегда знал, что Моуриньо "дешёвка", представляя из себя бог знает кого.
      Человек, который живет футболом, первично о деньгах не говорит.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 20:30

      Из одной крайности ударились в другую. Раньше владельцы - самодуры клубов, могли по надцать раз увольнять тренеров, игроков без материальных для себя потерь. Теперь тренеры и игроки защищены контрактами в которых предусмотрена неустойка в случае увольнения до истечении контракта. Теперь тренеры и игроки не дёргаются. Это не наш двухнедельный или месячный средний заработок при увольнении отдельных категорий граждан.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 19:04

      все с ним понятно. главное не говорит что результаты станут лучше или я хочу тренировать Юнайтед а только насколько большая ему положена неустойка в случае увольнения.

      6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 сентября 2018, 17:01

      Сколько бы ни состоявляла неустойка,в случае увольнения Маура,МЮ потеряет вразы более в деньгах,если и далее не будет результата.

      2
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      Рейтинг: +31

      санкус 3 сентября 2018, 15:52

      Читал и увидел, кто то там пишет про Зидана ! А ведь правда МЮ нужен не автобус Мауриньо а взрывной и рисковый Зидан возможно что то в этом есть!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 сентября 2018, 15:17

      Вот то то и оно...Походу тебя легче заказать.Тогда нужно звонить Конте.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 сентября 2018, 15:10

      Слишком откровенно и нагло. Похоже, крыша протекла, либо тупо пиарится. Плохо кончиться может. Руководство МЮ на принцип пойдет, уволит, а репутация подмочена. Кому из серьезных клубов он после этого понадобится? Только в Китай.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 сентября 2018, 14:15

      Пусть дальше работает. Нужно время, чтобы был результат. Но такие слова, конечно, не красят. Выставил руководство дураками.

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      Рейтинг: +24996

      bset > KLIM777 4 сентября 2018, 08:22

      Так он и говорит постоянно, что ему игроков не докупили, которых он хотел)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 сентября 2018, 13:46

      сколько, 20 лямов??? для МЮ это не деньги, лучше тебя вышвырнуть и нанять Зидана чем тратить бабло на твои трансферы!

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