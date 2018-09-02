Болельщики «Манчестер Юнайтед» провели акцию против руководства клуба. Они задействовали самолет

Болельщики «Манчестер Юнайтед» накануне выездной игры четвертого тура АПЛ с «Бернли» провели акцию, направленную против руководства клуба.

Фанаты выразили протест в адрес вице-председателя совета директоров Эда Вудворда.

Поклонники манкунианцев наняли самолет, который перед началом матча пролетел на стадионом «Терф Мур» с растяжкой «Ed Woodward – A specialist in failure!» («Эд Вудворд – специалист по провалам!»).

В трех стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка, потерпев два поражения. Ранее главный тренер команды Жозе Моуринью заявлял о том, что Вудворд отказался приобретать необходимых ему футболистов в летнее трансферное окно.