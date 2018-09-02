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    Болельщики «Манчестер Юнайтед» провели акцию против руководства клуба. Они задействовали самолет

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» накануне выездной игры четвертого тура АПЛ с «Бернли» провели акцию, направленную против руководства клуба.

    Фанаты выразили протест в адрес вице-председателя совета директоров Эда Вудворда.

    Поклонники манкунианцев наняли самолет, который перед началом матча пролетел на стадионом «Терф Мур» с растяжкой «Ed Woodward – A specialist in failure!» («Эд Вудворд – специалист по провалам!»).

    В трех стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка, потерпев два поражения. Ранее главный тренер команды Жозе Моуринью заявлял о том, что Вудворд отказался приобретать необходимых ему футболистов в летнее трансферное окно.

    Источник: Skysports

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    02.09.2018 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2018, 15:30

      Кукурузник пролетающий над Москвой с растяжкой, это было бы крайне эпично и зрелищно) Но, Вова не понял бы такого подхода)

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 сентября 2018, 00:18

      Да ... Мауриньо уже не тот .

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2018, 23:15

      Маур-стрелочник!Виноватого назначил.А сам из таких игроков команду сделать не может.Как тренер Маур себя изжил...При том очень давно.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 сентября 2018, 21:39

      Моуриньо всегда будет мало футболистов. Ему надо 11 и еще две лавки топов. Тогда он спокоен и ощущает, как гениален.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 18:19

      Сложно представить что-то подобное в России.

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 18:23

      Ну да,с нашими то ценами на топливо ни на какой самолёт не хватит....))

      10
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos > GoldPlayFIFARus9 2 сентября 2018, 19:02

      Газпром - национальное достояние!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > GoldPlayFIFARus9 2 сентября 2018, 20:23

      +500

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