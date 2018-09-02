УЕФА может наказать Данию. Федерация футбола не может договориться с игроками о контрактах

Дания должна огласить заявку на матчи со Словакией (5 сентября) и Уэльсом (9 сентября). Федерация футбола не может договориться о контрактах с союзом футболистов. УЕФА может наказать Данию, если она не огласит заявку вовремя.

«Это федерация футбола создает проблемы и рискует отменой матчей сборных. Это приведет к огромным последствиям для датского футбола.

Федерация футбола хочет выставить нас сумасшедшими. Они выставляют ситуацию так, будто игроки не хотят выступать за сборную», – сказал защитник датчан Симон Кьер.