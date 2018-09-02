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    УЕФА может наказать Данию. Федерация футбола не может договориться с игроками о контрактах

    Дания должна огласить заявку на матчи со Словакией (5 сентября) и Уэльсом (9 сентября). Федерация футбола не может договориться о контрактах с союзом футболистов. УЕФА может наказать Данию, если она не огласит заявку вовремя.

    «Это федерация футбола создает проблемы и рискует отменой матчей сборных. Это приведет к огромным последствиям для датского футбола.

    Федерация футбола хочет выставить нас сумасшедшими. Они выставляют ситуацию так, будто игроки не хотят выступать за сборную», – сказал защитник датчан Симон Кьер.

    Источник: Skysports

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    02.09.2018 19:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:07

      Да, гоните этих чинодралов в задницу.

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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 20:23

      чиновники, они такие

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