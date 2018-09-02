Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «У Семака восемь детей разного возраста. По части воспитания молодого поколения он точно даст мне большую фору»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем коллеге из «Зенита» Сергее Семаке. По словам итальянца, российский специалист вызывает у него симпатию как человек.

    «У меня две взрослых дочери, а у Семака восемь детей разного возраста. Так что по части воспитания молодого поколения он точно даст мне большую фору! С человеческой точки зрения Семак однозначно вызывает у меня симпатию. Даже по тому, как он ведет себя на скамейке запасных.

    По Сергею видно, что это светлый человек, от которого исходит положительный заряд жизненной энергии. Что касается его профессиональных тренерских качеств, то он получил огромный опыт в качестве ассистента у тех же Спаллетти и Капелло, а в прошлом сезоне уже ярко проявил себя в роли главного тренера «Уфы». Он полностью заслужил свое назначение в «Зенит», – сказал Каррера.

    Сегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге в рамках шестого тура РПЛ. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:09

      Не завидуй.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11