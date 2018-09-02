Каррера: «У Семака восемь детей разного возраста. По части воспитания молодого поколения он точно даст мне большую фору»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о своем коллеге из «Зенита» Сергее Семаке. По словам итальянца, российский специалист вызывает у него симпатию как человек.

«У меня две взрослых дочери, а у Семака восемь детей разного возраста. Так что по части воспитания молодого поколения он точно даст мне большую фору! С человеческой точки зрения Семак однозначно вызывает у меня симпатию. Даже по тому, как он ведет себя на скамейке запасных.

По Сергею видно, что это светлый человек, от которого исходит положительный заряд жизненной энергии. Что касается его профессиональных тренерских качеств, то он получил огромный опыт в качестве ассистента у тех же Спаллетти и Капелло, а в прошлом сезоне уже ярко проявил себя в роли главного тренера «Уфы». Он полностью заслужил свое назначение в «Зенит», – сказал Каррера.

Сегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге в рамках шестого тура РПЛ. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.