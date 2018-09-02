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    Сунесс: «Погба играет только для того, чтобы сохранить свою трансферную стоимость, пока «МЮ» не сможет его продать»

    Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс негативно высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба. Специалист назвал француза эгоистичным футболистом.

    «Поль Погба играет сам за себя. Все дело в том, как круто он выглядит, показывая нам насколько он умен. Я считаю, что Погба играет только для того, чтобы сохранить свою трансферную стоимость, пока «Юнайтед» не сможет продать его. Потому что он не заслуживает своего места по какой-либо другой причине.

    Возможно, сейчас мы впервые видим эгоистичного игрока, которого не мог себе представить Фергюсон.

    Эра Ферги давно прошла, и быстрого решения не существует. Этот менталитет «Манчестер Юнайтед», который он взрастил и превратил в непреодолимую силу, теперь предан истории и не вернется в ближайшее время», – сказал Сунесс.

    Источник: Tribalfootball

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    02.09.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 15:12

      Печально, но чистая правда.

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