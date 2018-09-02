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  • Черчесов: «Дзюбу мы открыли еще в «Спартаке». На ЧМ-2018 он просто подтвердил то, что умеет»

Черчесов: «Дзюбу мы открыли еще в «Спартаке». На ЧМ-2018 он просто подтвердил то, что умеет»

2 сентября 2018, 11:26
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

«Мы же понимали, кого берем, зачем берем. Не раз говорилось, что чемпионат мира – это турнир, где игрок должен не просто уметь хорошо играть, но и обладать определенными личностными качествами. Что касается игры, тот же Артем Дзюба в 18 лет у меня был задействован в основном составе «Спартака». Вот тогда мы его действительно для себя открыли. А сейчас он просто подтвердил то, что умеет.

Некоторые футболисты, что интересно, даже до своего пика в ходе чемпионата мира не дошли – у нас же все показатели имеются, всe постоянно анализировалось. Понятно, что чемпионат мира иногда меняет людей, но в целом я рад, что ни в одном из игроков не ошибся», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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prezent2017
1535877018
В свинарнике он почти и не играл, все больше по арендам в Томи, да Ростове ошивался. Игроком он стал только в Зените.
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vladik12
1535878772
Не надо ля-ля! Дзюбу открыл Федотов.
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bzfar
1535886827
Действительно в Спартаке был небольшой период, когда Артем был настоящим лидером, когда у него всё получалось и он действительно был лучший в Спартаке в тот период. Просто , мне кажется, Артему стабильности не хватает всегда играть на высоком уровне, а может не хватает иногда мотивации...
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bzfar
1535887003
Что на счет Черчесова, то пожалуй с составом он действительно не ошибся... хотя выбор-то небольшой. На счет его тренерских способностей... много вопросов
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zigbert
1535889012
Надо признать что Дзюба прибавил в последнее время. Возможно все эти психологические встряски повлияли на него в лучшую сторону. Имея в виду постоянные аренды из команды в команду ,недоверие к нему некоторых тренеров.
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OfaZavr
1535897467
это сейчас так можно сказать, но ведь у многих были сомнения на его счет думаю даже и у Черчесова.
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uS_Number oNe
1535967587
Да если бы не травма Кокорина, ничего бы и не было, ты его даже в запас не вызывал... Хотя все говорили и видели что гораздо лучше он играет и Кокорина и Смолова... Спасибо Кокорин за травму!
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