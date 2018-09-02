Черчесов: «Дзюбу мы открыли еще в «Спартаке». На ЧМ-2018 он просто подтвердил то, что умеет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

«Мы же понимали, кого берем, зачем берем. Не раз говорилось, что чемпионат мира – это турнир, где игрок должен не просто уметь хорошо играть, но и обладать определенными личностными качествами. Что касается игры, тот же Артем Дзюба в 18 лет у меня был задействован в основном составе «Спартака». Вот тогда мы его действительно для себя открыли. А сейчас он просто подтвердил то, что умеет.

Некоторые футболисты, что интересно, даже до своего пика в ходе чемпионата мира не дошли – у нас же все показатели имеются, всe постоянно анализировалось. Понятно, что чемпионат мира иногда меняет людей, но в целом я рад, что ни в одном из игроков не ошибся», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.