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    Черчесов: «Дзюбу мы открыли еще в «Спартаке». На ЧМ-2018 он просто подтвердил то, что умеет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

    «Мы же понимали, кого берем, зачем берем. Не раз говорилось, что чемпионат мира – это турнир, где игрок должен не просто уметь хорошо играть, но и обладать определенными личностными качествами. Что касается игры, тот же Артем Дзюба в 18 лет у меня был задействован в основном составе «Спартака». Вот тогда мы его действительно для себя открыли. А сейчас он просто подтвердил то, что умеет.

    Некоторые футболисты, что интересно, даже до своего пика в ходе чемпионата мира не дошли – у нас же все показатели имеются, всe постоянно анализировалось. Понятно, что чемпионат мира иногда меняет людей, но в целом я рад, что ни в одном из игроков не ошибся», – сказал Черчесов.

    На ЧМ-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2018 11:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 3 сентября 2018, 12:39

      Да если бы не травма Кокорина, ничего бы и не было, ты его даже в запас не вызывал... Хотя все говорили и видели что гораздо лучше он играет и Кокорина и Смолова... Спасибо Кокорин за травму!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:11

      это сейчас так можно сказать, но ведь у многих были сомнения на его счет думаю даже и у Черчесова.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 14:50

      Надо признать что Дзюба прибавил в последнее время. Возможно все эти психологические встряски повлияли на него в лучшую сторону. Имея в виду постоянные аренды из команды в команду ,недоверие к нему некоторых тренеров.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 14:16

      Что на счет Черчесова, то пожалуй с составом он действительно не ошибся... хотя выбор-то небольшой.
      На счет его тренерских способностей... много вопросов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 14:13

      Действительно в Спартаке был небольшой период, когда Артем был настоящим лидером, когда у него всё получалось и он действительно был лучший в Спартаке в тот период.
      Просто , мне кажется, Артему стабильности не хватает всегда играть на высоком уровне, а может не хватает иногда мотивации...

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 2 сентября 2018, 11:59

      Не надо ля-ля! Дзюбу открыл Федотов.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 11:30

      В свинарнике он почти и не играл, все больше по арендам в Томи, да Ростове ошивался. Игроком он стал только в Зените.

      -2
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