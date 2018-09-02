Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «Похвала Чалову? Молодые игроки могут неправильно к таким вещам относиться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего Федора Чалова в матче 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

    20-летний форвард оформил в этой встрече хет-трик и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

    – У Чалова сегодня хет-трик. Как оцените его игру?

    – Можно его похвалить, но молодые футболисты могут неправильно к таким вещам относиться. Он завершает атаки, делает много черновой работы, хорошо взаимодействует, правильно открывается. Но нападающий в любом случае зависим от партнеров.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1747

      Alex Y 3 сентября 2018, 10:32

      Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 3 сентября 2018, 00:54

      Самая главное, на мой взгляд, что пошла игра командная. Успехов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 3 сентября 2018, 00:25

      восхвалять не надо конечно, но похвалить стоит и персонально, ну и всю команду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 сентября 2018, 15:17

      Все забитые и пропущенные голы-это результат работы всей команды.
      В.Ганчаренко прав, отметить Чалова можно, но похвалить необходимо
      всю команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 2 сентября 2018, 12:33

      Молодец, мог бы еще забить.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11