Гончаренко: «Похвала Чалову? Молодые игроки могут неправильно к таким вещам относиться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего Федора Чалова в матче 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

20-летний форвард оформил в этой встрече хет-трик и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

– У Чалова сегодня хет-трик. Как оцените его игру?

– Можно его похвалить, но молодые футболисты могут неправильно к таким вещам относиться. Он завершает атаки, делает много черновой работы, хорошо взаимодействует, правильно открывается. Но нападающий в любом случае зависим от партнеров.