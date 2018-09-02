Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России не сделала ничего особенного»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выступлении команды на домашнем чемпионате мира.

Напомним, что россияне вышли в четвертьфинал турнира, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии.

– На чемпионате мира, говоря языком всей страны, вы сделали невозможное.

– Ну, невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали. Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. По факту правы и те, и другие. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати – выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали. Вот так бы я ответил.

– Вы сделали, как мне кажется, очень непростую вещь: объединили общей целью достаточно разных людей с непростыми характерами, заставили их поверить в успех этого мероприятия.

– Это просто работа. Если уж за нее взялся, значит, надо ее делать хорошо.