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  • Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России не сделала ничего особенного»

Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России не сделала ничего особенного»

2 сентября 2018, 10:00
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выступлении команды на домашнем чемпионате мира.

Напомним, что россияне вышли в четвертьфинал турнира, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии.

– На чемпионате мира, говоря языком всей страны, вы сделали невозможное.

– Ну, невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали. Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. По факту правы и те, и другие. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати – выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали. Вот так бы я ответил.

– Вы сделали, как мне кажется, очень непростую вещь: объединили общей целью достаточно разных людей с непростыми характерами, заставили их поверить в успех этого мероприятия.

– Это просто работа. Если уж за нее взялся, значит, надо ее делать хорошо.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1535872817
Просто мы уже давно отвыкли от чуда,даже от его ожидания отвыкли... А тут всколыхнулись угасшие было чувства патриотизма и почти утерянные ощущения гордости..Хоть за что-то. Так что,Станислав Саламович,с Днём рождения и всё-равно ..СПАСИБО,!
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mamba9090909
1535873544
Правильные слова. Приятно читать. Вот именно, ничего особенного. Просто хорошо сделали свою работу. За что мы и благодарны вам.
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bolela_16
1535874108
Так держать, скромняга!!!
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84aivengo
1535874792
чалов тебе чем помешал ? парень еще больше воспрянул бы духом
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Жёлто-синий
1535875289
Это и так понятно обыграли тех кого обязаны были обыгрывать. Уругваю с треском проиграли .С Испанией повезло.Даже не знаю что их так возвысили как героев. всё покажут игры на отбор на евро.Удачки Мс!
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Project Бабангида
1535875872
стасик не скромничай, вас все ещё в группе хоронили! а победа над испанией, даже в бредовом сне не могла приснится
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prezent2017
1535876931
С таким лысым му-ком, что меняет играющих на не играющих, вообще ничего не сделать.
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multiscan
1535878962
Самокритично и, самое главное, правдиво!
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nik_59
1535879024
Хорошо.
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zigbert
1535886840
Надо отдать Черчесову должное ,сборная России была не на последних ролях на ЧМ.
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