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    Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России не сделала ничего особенного»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выступлении команды на домашнем чемпионате мира.

    Напомним, что россияне вышли в четвертьфинал турнира, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии.

    – На чемпионате мира, говоря языком всей страны, вы сделали невозможное.

    – Ну, невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали. Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. По факту правы и те, и другие. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати – выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали. Вот так бы я ответил.

    – Вы сделали, как мне кажется, очень непростую вещь: объединили общей целью достаточно разных людей с непростыми характерами, заставили их поверить в успех этого мероприятия.

    – Это просто работа. Если уж за нее взялся, значит, надо ее делать хорошо.

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2018 10:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 14:14

      Надо отдать Черчесову должное ,сборная России была не на последних ролях на ЧМ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 2 сентября 2018, 12:43

      Пока 1/4 финал ЧМ 2018 пойдет, теперь ЕВРО 2020 до финала нужно дойти думаю так и будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 2 сентября 2018, 12:10

      Наконец-то это признал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 2 сентября 2018, 12:03

      Хорошо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 сентября 2018, 12:02

      Самокритично и, самое главное, правдиво!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 2 сентября 2018, 11:56

      Спасибо тебе Черчесов за все

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Лошак 2 сентября 2018, 11:53

      Совершенно верно.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 11:28

      С таким лысым му-ком, что меняет играющих на не играющих, вообще ничего не сделать.

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 2 сентября 2018, 11:19

      Он прав

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 сентября 2018, 11:11

      стасик не скромничай, вас все ещё в группе хоронили! а победа над испанией, даже в бредовом сне не могла приснится

      5
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Project Бабангида 2 сентября 2018, 12:34

      и такая рубка с хорватами)

      2
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