Сарри назвал Маркоса Алонсо лучшим левым защитником в Европе

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился наблюдениями после 4-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Отдельно специалист прокомментировал игру защитника своей команды Маркоса Алонсо.

«Я доволен как результатом, так и показанной игрой. Это был невероятно сложный матч против организованного и уверенно обороняющегося соперника. В первом тайме мы испытывали сложности. Возможно, они были связаны с недостаточной скоростью перемещения мяча и общекомандного движения.

Игра Алонсо? Возможно, на данный момент он является лучшим левым защитником Европы. Он обладает великолепными физическими данными и очень хорош в атакующей фазе. Но я считаю, что ему нужно улучшить игру в обороне. Если ему удастся добиться этого, он точно станет одним из лучших левых защитников в мире», – сказал Сарри.