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    Сарри назвал Маркоса Алонсо лучшим левым защитником в Европе

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился наблюдениями после 4-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Отдельно специалист прокомментировал игру защитника своей команды Маркоса Алонсо.

    «Я доволен как результатом, так и показанной игрой. Это был невероятно сложный матч против организованного и уверенно обороняющегося соперника. В первом тайме мы испытывали сложности. Возможно, они были связаны с недостаточной скоростью перемещения мяча и общекомандного движения.

    Игра Алонсо? Возможно, на данный момент он является лучшим левым защитником Европы. Он обладает великолепными физическими данными и очень хорош в атакующей фазе. Но я считаю, что ему нужно улучшить игру в обороне. Если ему удастся добиться этого, он точно станет одним из лучших левых защитников в мире», – сказал Сарри.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.09.2018 09:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2018, 13:56

      испанский жирков!)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 сентября 2018, 09:56

      Алонсо за 4 матча сделал: две голевых, забил гол (автогол Едлина тоже на него записать можно) и заработал два пенальти.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 09:47

      Лучший - не лучший, но то, что крутой - это да, согласен. Зря его динамят в сборной Испании, как и Аспиликуэту. Особенно с учётом того, что у красных уже который турнир на лицо у одних потеря мотивации, а у других усталость, странно, что новую кровь вливают очень слабо, и опять же, почти только из Ла Лиги. Может хоть Энрике встряхнет фурию, хотя сомневаюсь в этом, если честно. Тут нужен тренер со стороны, если хотим существенных изменений и нестандартных решений.

      4
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      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > Cules2013 2 сентября 2018, 21:31

      Солидарен полностью!

      0
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