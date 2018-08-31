Кутепов успешно прооперирован в Риме. Игрок восстановится через два месяца

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме. Игроку удалили паховую грыжу. Об этом рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», – сказал Вартапетов.

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