Промес проходит медосмотр в «Севилье»

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес в данный момент находится в Испании, где проходит медицинское обследование под присмотром представителей «Севильи».

После его завершения будет подписан контракт с игроком. Трансфер футболиста в андалузский клуб оценивается в 21 миллион евро.

Голландец подпишет четырехлетний контракт, по которому в год он будет зарабатывать 3,2 миллиона евро. 26-летний футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 года.

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