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Промес проходит медосмотр в «Севилье»

31 августа 2018, 11:01
10

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес в данный момент находится в Испании, где проходит медицинское обследование под присмотром представителей «Севильи».

После его завершения будет подписан контракт с игроком. Трансфер футболиста в андалузский клуб оценивается в 21 миллион евро.

Голландец подпишет четырехлетний контракт, по которому в год он будет зарабатывать 3,2 миллиона евро. 26-летний футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

12 главных голов Промеса за «Спартак»

Источник: ФК «Севилья»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (10)
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PavelSKASPB
1535702582
Удачи Антоха,главное без травм
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овертайм
1535703702
если севилья попадет на спартак, будет ли промес праздновать гол в их ворота?)
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Чикомас
1535704838
Настроился свалить- пусть уходит.
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Дядя Серёжа
1535705609
Вовремя, с Зенитом зря не надеяться.
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giluxa1963
1535705704
до свиданья чернявенький свинка
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SpazMatikus
1535706209
Спасибо за всё Антоха,яркой игры тебе в Севильи и больших спортивных достижений!
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Freyd
1535707760
Спасибо за время проведенное в Спартаке!!!!
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za logiku
1535710064
Кто вместо него с зенитом сыграет? Ташаев, ломовицкий, Роша? Или схема изменится и Ханни выйдет?
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Toomans
1535711434
Удачи в Испании. Хоть и спартач, но наш чемп потерял неплохого напа.
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mihapaevlov
1535713646
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал-- https://nnna.ru/blogdk
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