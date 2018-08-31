Гончаренко: «ЦСКА постарается побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Соперниками армейцев по группе G стали «Реал», «Рома» и «Виктория» Пльзень.

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трех последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушел Роналду, для болельщиков это было бы еще интереснее.

Что касается «Ромы» — болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее.

С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжелый и вязкий.

Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвертое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы.

Приезд этих команд в Москву вызовет большой интерес. И важнее всего, что мы быстро слепили нашу команду в единое целое, подошли к первым матчам Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Наши молодые футболисты получат громадный опыт, который поможет им в дальнейшем развиваться», – сказал Гончаренко.