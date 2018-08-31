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  • Гончаренко: «ЦСКА постарается побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Гончаренко: «ЦСКА постарается побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

31 августа 2018, 01:36
25

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Соперниками армейцев по группе G стали «Реал», «Рома» и «Виктория» Пльзень.

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трех последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушел Роналду, для болельщиков это было бы еще интереснее.

Что касается «Ромы» — болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее.

С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжелый и вязкий.

Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвертое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы.

Приезд этих команд в Москву вызовет большой интерес. И важнее всего, что мы быстро слепили нашу команду в единое целое, подошли к первым матчам Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Наши молодые футболисты получат громадный опыт, который поможет им в дальнейшем развиваться», – сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mario84
1535669032
Молодец Виктор Михайлович. Здраво рассуждает.
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Тraumtanzеr
1535670962
Вот Семак молодец, реалист. А тут чота как то лол.
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mialkov
1535680760
Нереально тяжело(( Будем болеть за коней! Удачи и везения!!!
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pegas1276
1535685524
ну это тогда будет космос, удачи...)))
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Retiremen_VMF
1535687463
Давай, Михалыч. Гору осилит идущий!
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VIPded
1535689598
Удачи ЦСКА!!!
Ответить
Рубик Докоян
1535691293
Удачи нашим клубам и пусть ветер дует в сторону ворот соперников...
Ответить
Всем привет, я тут время
1535695080
Мысли правильные! и надеюсь что всё у ребят получится!!!!
Ответить
vladimir-7
1535695138
Правильно рассуждает В.Ганчаренко, бороться за победы нужно с каждой командой в группе и очень постараться выйти в плей-офф, а в крайнем случае выйти в ЛЕ и тем самым повторить прошлогодний успех. Удачи и побед ПФК ЦСКА.
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OfaZavr
1535702668
правильно, попытка не пытка. не стоит раньше времени опускать руки. удачи ЦСКА!
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