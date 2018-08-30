Буффон: «Непривычно наблюдать за Серией А со стороны. В последний раз я делал это еще ребенком»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон признался, что испытывает непривычные чувства, наблюдая за матчами Серии А.

На протяжении последних 17 лет вратарь выступал за «Ювентус», который покинул этим летом и перебрался во Францию.

«Есть определенный эффект в том, чтобы наблюдать за Серией А в качестве зрителя. Я не привык к такому и почти не помню, когда подобное происходило в последний раз, потому что, это было еще в моем детстве! Тем не менее, у этого всегда есть свое обаяние.

Странно, что я пока не смог посмотреть ни одного матча «Ювентуса». Мои бывшие товарищи по команде всегда играют примерно в одно и то же время, что и «ПСЖ».

Команда Массимилиано Аллегри набрала максимум очков в первых двух турах, и это, конечно же, меня не удивляет. Голод и желание достичь новых целей всегда находятся в центре проекта», – сказал Буффон.