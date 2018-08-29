Игнашевич: «Если бы меня не вызвали в сборную России, закончил бы карьеру по-тихому»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, что планировал объявить о завершении еще до начала чемпионата мира-2018. По словам 39-летнего игрока, он принял решение об уходе еще в начале года.

«Я ещe в январе объявил руководству, что заканчиваю карьеру и собираюсь перейти на тренерскую работу. И прежде чем сделать это, я хорошо подумал.

Руководство ЦСКА было заинтересовано в том, чтобы мы с братьями Березуцкими продолжили карьеру, поэтому пауза затянулась. Я считал, что это должно быть обоюдное решение – о финальной точке должны объявить и клуб, и я. Мне не хотелось играть на опережение и говорить об этом без согласия клуба.

Вплоть до 30-го тура мы находились в подвешенном состоянии: клуб предлагал свои условия, я высказывал своe мнение. Если бы меня не позвали в сборную, я бы закончил по-тихому», – сказал Игнашевич.