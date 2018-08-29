Игнатьев: «Уверен, «Зенит» не повторит ошибку, допущенную в первой игре с минским «Динамо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен в выходе «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда турнира с «Мольде».

«Уверен, «Зенит» не повторит ошибку, которую он допустил в первой игре с минским «Динамо». Вообще тот матч в Белоруссии стал для команды Сергея Семака большим уроком и заставил команду заиграть по-другому. Думаю, «Зенит» должен пройти в групповую стадию», – считает Игнатьев.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Мольде» – «Зенит» состоится в четверг, 30 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой встречи – 1:3.