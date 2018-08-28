Мостовой: «Много восторгов от игры Зобнина. А что он такого делает?»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поговорил о фигуре полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Эксперта не удивляют действия хавбека, сообщает ProstoProSport.

– Я бы не сказал, что настолько уж хорош Зобнин/ Да, много двигается. Да, рабочая лошадка. Но это не тот футболист, который много обыгрывает или забивает. Меня он ничем не удивляет.

Я много слышу восторгов от его игры. А что он такого делает? Передачи не отдает, голы не забивает. Пашет, да пашет. Такие футболисты тоже нужны. Но вы же никогда не поставите Зобнина в один ряд с футболистом, который забивает по десять мячей и отдает по десять передач.

– Вы не считаете Зобнина игроком высокого уровня?

– Для нашего чемпионата вполне приличный. У него много времени впереди. Он может прибавить во многих компонентах.