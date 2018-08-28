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  • Мостовой: «Много восторгов от игры Зобнина. А что он такого делает?»

Мостовой: «Много восторгов от игры Зобнина. А что он такого делает?»

28 августа 2018, 22:58
21

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поговорил о фигуре полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Эксперта не удивляют действия хавбека, сообщает ProstoProSport.

– Я бы не сказал, что настолько уж хорош Зобнин/ Да, много двигается. Да, рабочая лошадка. Но это не тот футболист, который много обыгрывает или забивает. Меня он ничем не удивляет.

Я много слышу восторгов от его игры. А что он такого делает? Передачи не отдает, голы не забивает. Пашет, да пашет. Такие футболисты тоже нужны. Но вы же никогда не поставите Зобнина в один ряд с футболистом, который забивает по десять мячей и отдает по десять передач.

– Вы не считаете Зобнина игроком высокого уровня?

– Для нашего чемпионата вполне приличный. У него много времени впереди. Он может прибавить во многих компонентах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Мостовой Александр
Комментарии (21)
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Eddyson
1535487063
В нашем чемпионате "пашет" - это уже из области ненаучной фантастики. Как эксперт может не знать таких вещей?
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Мары
1535487948
Он не только рабочая лошадка.Он ещё участвует довольно таки часто в организации важных голов сопернику.И это не только в клубе , но и в сборной.Если бы в Спартаке было бы ещё 2-3 таких Романа, у нас бы конкурентов в чемпионате вообще бы не было. Не стоит его конечно переоценивать, но и недооценивать тоже не стоит.
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Антон bx14e
1535489202
много мудит,обыграть-слабо,бестолковый бегунок
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Asbjorn
1535493071
Что то и Мостового понесло, т.е.все должны восхищаться атакующими игроками, а все остальные так себе? Что то у наших бывших футболистов шизофрения разыгралась
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Т34
1535518667
Что такого делает Зобнин? Он работает на поле, отдавая все силы, чего не хватает другим. Пусть и нет выдающегося мастерства, но его заряженность, трудолюбие и самоотдача выделяет его на фоне других и приносит больше пользы, чем игрок отходивший пешком весь матч, но в одном эпизоде забивший гол. Нам не хватает, в российском футболе, таких зобниных, потому мы и находимся так низко в рейтинге.
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piligrim1986
1535522512
вроде взрослый и сосотявшийся человек, а завидует как пацан
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zigbert
1535524403
Предела совершенствования игры нет. Конечно Зобнину есть над чем поработать. В Спартаке же он является одним из лидеров команды.
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серега кашин
1535525402
без таких игроков такие как ты были бы в полной опе
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OfaZavr
1535525846
он качественно делает свою работу пусть часто и не такую заметную как игроки группы атаки но без таких исполнителей пришлось бы непросто. каждый грамотно работающий винтик важен в общем механизме.
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Боцман59rus
1535531423
Как минимум двигается бодро, все 90 минут, а не с языком на шее, еле передвигает ноги, после часа игры, как остальная массовка, за редким исключением... - а еще не пишет чудо-писем, саботируя игру за сборную, как некоторые, так что поезжай в Виго, отгонять голубей от своей статуи - все толку больШе.)))
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